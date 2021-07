Lorena de la Garza, reconocida actriz de comedia en México, famosa por su participación en el programa La Hora Pico a inicio del nuevo milenio, vuelve a la televisión nacional con un personaje emblemático para toda una generación que creció viendo al Doctor Cándido Pérez de Jorge Ortiz de Pinedo y que ahora será interpretado por el cancunense Arath de la Torre.

‘‘Estoy emocionada, caí en un proyecto muy bonito en donde además se cuidaron los lineamientos de salud, Pedro Ortiz nos cuidó a todos y estoy muy orgullosa de formar parte de un programa ícono de la comedia como lo es el Doctor Cándido Pérez, esta será una versión actualizada, no pretendemos ninguno de los actores copiar lo que se hico hace muchos años sino darle vida con los temas de actualidad’’, señaló en exclusiva para La Verdad Noticias Lorena de la Garza.

Y es que este nuevo programa bajo la dirección de Pedro Ortiz, hijo de Jorge Ortiz de Pinedo, retomará una de las grandes historias de su padre para darle una versión moderna y actual centrada en la familia, pero sin olvidarse que es una producción de comedia, ramo en donde se ha desempeñado de una forma exitosa.

‘‘Me siento feliz de que a la gente le haya dado mucho gusto saber de este regreso, la gente que en este momento necesita mucho poder reír y más con esta producción que muchos ya conocen con esa tan gloriosa primera temporada, yo no trato de imitar a este personaje de Claudia que interpretó María Luisa Alcalá, que por cierto me escribió su hija en redes y me dijo que no había nadie mejor para ese personaje’’, señaló la también cantante.

Lorena de la Garza regresa a la televisión

Lorena de la Garza pide a Cancún ver su regreso a la televisión

Comentó que fue un proceso muy complicado pues no podían hablar ni tocare durante la escena si no era su turno, que permanecieron siempre separados y vigilados para que la producción pudiese continuar, fue así que se pudo grabar esta nueva serie que se transmitirá los domingos a través de Televisa en su barra de comedia que tiene acaparado el rating nacional.

‘‘Cancún siempre ha sido muy bonito conmigo, en las presentaciones con Mentiras el Musical fueron muy atentos’’, señaló y es que en su participación en la obra fue ovacionada con público de pie al interpretar las canciones de su personaje Yuri.

