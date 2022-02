Localizan cuerpo sin vida en la Sm 245 de Cancún; segundo ejecutado del mes

La violencia continúa en Cancún y es que este día, pasadas las 7:00 horas, fue hallado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino, mismo que se encontraba en un camino de terracería en la Supermanzana 245, autoridades confirmaron que alrededor de su cuello tenía una bolba con una soga, al parecer murió por asfixia.

Los informes indican que el hecho ocurrió en la manzana 55, a espaldas del fraccionamiento Villas Otoch y muy cerca de una iglesia llamada “Jehová”, hasta donde llegaron elementos de la Policía Quintana Roo y paramédicos, luego del reporte que hicieron al número de emergencias 9-1-1. Los oficiales confirmaron el deceso del hombre.

Más tarde llegaron agentes de la Policía Ministerial, así como peritos y del Servicio Médico Forense, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo, así como de todos los rastros en la escena del crimen, se dijo en un principio que el occiso tenía heridas provocadas por arma de fuego, pero solo se confirmó que tenía lesiones, como moretones provocadas por arma blanca y golpes, además de una bolsa con una soga amarrada.

Las investigaciones continúan

Se informó también que la víctima, presuntamente, no fue ejecutada en la zona, sino en otro punto de la ciudad, ya que vecinos y testigos afirman no haber escuchado gritos, por lo que fue abandonado en esa zona, aunque no descartan que si haya sido asesinado en el lugar de los hechos.

Se supo tiempo después que el difunto fue identificado como Flor de Liz C., quien trabajaba en la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en control sanitario para manejadores de alimentos y bebidas, además, el sujeto al momento de su hallazgo vestía bermuda de mezclilla color azul, playera color gris, es de complexión mediana y tez morena, incluso a su costado un mensaje de advertencia.

Por último, es de mencionar que con este nuevo hecho, la cifra de personas ejecutadas en Cancún sube a dos, en tan solo los primeros tres días del mes; recordemos que enero del presente año, cerró con más de 20 asesinatos con arma de fuego y arma blanca, algunos fueron ataques directos, otros por riña y asaltos.

