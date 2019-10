Localizan a Mauricio; desapareció el 11 de octubre en Cancún

El joven de 19 años de edad de nombre Mauricio Eliú Cen Contreras, quien desapareció el pasado 11 de octubre en la ciudad de Cancún, se dio a conocer que hoy ya se encuentra con su familia sano y salvo, aunque los familiares dijeron que no darán más información al respecto.

Hay que destacar que al momento de su desaparición, Mauricio vestía una playera azul con mangas blancas y desde ese día nadie supo de su paradero, por lo que en ese momento los familiares temían por su vida, aunque aún tenían la esperanza de que estuviera vivo.

Fue hasta la noche de ayer que el hermano de Mauricio posteo en Facebook que su hermano ya se encontraba en casa, sano y salvo, aunque afirmaron que por la seguridad de Mauricio y de la familia no darán más detalles sobre lo ocurrido, pero agradecieron a todos los medios, amigos, familiares y personas en general por haber compartido la información sobre la desaparición.

“No me alcanzaría la vida entera para agradecerle a cada una de las personas, medios de comunicación, familia, amigos y desconocidos que se tomaron el tiempo para compartir, buscar e investigar junto con nosotros.

Han sido muy fuertes estas casi 24 horas para todos sin tener ni una pista de mi hermano. Quiero informarles que Mau ya está con la familia, no se encuentra en condiciones de nada y no brindaremos detalles de lo sucedido por la seguridad de cada uno de nosotros y ustedes.

Les pido una disculpa porque no hemos podido responder a todos sus mensajes pero estamos en eso, les agradezco infinitamente su empatía y comprensión con lo que estamos pasando, pero sobre todo su respeto.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS A CADA UNO! No tengo palabras, no me alcanzan las lágrimas de felicidad y amor para expresar cuán agradecidos estamos con todos por el apoyo que nos han dado todas estas horas de angustia y dolor que hemos pasado. Estaré al pendiente de todo y les informaré del progreso de Mauri.

Les agradecería compartir a sus contactos para que esta información les pueda llegar a todas las personas que han estado atentas y pendientes”. Hasta el momento se desconoce si Mauricio fue víctima de la delincuencia, es decir si fue secuestrado por una banda criminal o si se escapó y se fue de parranda, los únicos que lo saben son la familia y la autoridad, lo cierto es que Mauricio está con vida, sano y salvo con su familia, recuperándose del trauma.