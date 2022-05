Localizan a Lumi, mujer que había pedido ayuda a su mamá en Solidaridad

Por fin acabó la espera, angustia y desesperación por la desaparición de Lumi Marian Trejo Bellos, quien el pasado 30 de abril del presente año mandó un último mensaje desde Playa del Carmen a su mamá, misma que recibió lo siguiente, “ayudame no podía salir, mi cel tiene 3%, no puedo hablar, no puedo salir”.

De acuerdo a información extraoficial, la señorita fue encontrada en Cancún, en el fraccionamiento Paraíso Maya, en la casa de su ex-novio, además, las autoridades los descubrieron en pleno acto sexual. Ambos sujetos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

Es importante mencionar que las autoridades implementaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, además de realizar trabajos de inteligencia para dar con el paradero de Lumi, quien, presuntamente mintió a sus seres queridos, diciendo que estaba en peligro, cuando en realidad fue todo lo contrario.

La mujer ya rindió su declaración

En este sentido, es de recordar que la última vez que fue vista la mujer fue en la Quinta Avenida en Playa del Carmen, entre las 21:00 y 22:00 horas, pero fue el 3 de mayo cuando los familiares decidieron acudir a las fiscalía para interponer la denuncia, por lo que emitieron el protocolo Alba 91/Z/2022.

Sobre este caso, hubo muchos comentarios, donde personas pidieron a los padres, así como a los jóvenes tener mucho cuidado con este tipo de casos, observar a los hijos, además de, no angustiar a toda una familia por un rato de placer.

Las autoridades ya confirmaron su aparición, actualizando la ficha poniendo LOCALIZADA, Lumi tiene 18 años de edad, cabellol acio pintado de color rojo, ojos color negro, estatura: 1.60 metros aprox, peso:60 kilogramos aprox. y sin señas particulares.

