Lo que Adalina Dávalos, esposa de "El Bronco" no dijo en Cancún

En el marco de la gira de trabajo de Adalina Dávalos de Rodríguez, esposa de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco” se limitó a decir que Quintana Roo fue la quinta entidad en donde el candidato recabó más de 9 mil firmas del millón quinientos mil apoyos ciudadanos y si bien la propuesta de cortar la mano a los servidores públicos que transgreden su desempeño, “está aún debe revisarse para una correcta aplicación”, dijo.

Adalina Dávalos de Rodríguez, esposa de Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

Sin embargo hubo preguntas que quedaron al aire respecto a lo que significa ser la esposa del primer gobernador de Nuevo León, electo por la vía independiente y famoso por frases como:

1. MI CABALLO COME MENOS QUE MI VIEJA

El pasado 15 de enero, después de un evento en Zacatecas, el aspirante independiente comparó a su esposa con su caballo.

"Más o menos hemos gastado como 6 millones de pesos, mi caballo no me cuesta mucho, come zacate y alfalfa, y aquí hay y un bulto de alimento por semana, y entonces mi caballo anda conmigo como anda mi vieja, y come menos que mi vieja, entonces me sale mucho más barato mi caballo que mi vieja".

2. EL SISMO OCURRIÓ POR SER LIBERALES

Durante la inauguración de una empresa, el regiomontano dijo que los sismos ocurridos en México en septiembre se deben a que los seres humanos hemos sido "liberales en la fe".

"Todos estamos viviendo esto de los desastres naturales contra los que no tenemos defensa, evidentemente porque no hemos sido corresponsables con la naturaleza y hemos sido demasiado liberales en el tema de la fe. Creo que hay esas conexiones, ¿no?, de quien nos creó y creó la naturaleza para convivir".

3. SU FUTURO ESTÁ EN EL PENAL DE TOPO CHICO

Este 6 de septiembre El Bronco sumó otra frase a su lista. En esta ocasión el mandatario dijo a alumnos de Conalep que quienes creían que estaba bien utilizar drogas "su futuro está en el penal de Topo Chico".

En un evento que se llevó a cabo en la Arena Monterrey, el candidato presidencial cuestionó a los jóvenes sobre el uso de drogas, mientras les pedía que levantaran la mano quienes creían que no estaba bien consumir drogas y los que sí creen que está bien. Los estudiantes aplaudieron y abuchearon al mandatario durante sus cuestionamientos.

4. MI MAMÁ SIGUE ESTANDO BUENOTA

La más polémica declaración del Bronco se dio este 31 de agosto cuando en un evento para promover la lactancia habló de su mamá.

"Yo fui amamantado por mi madre, tuvo diez hijos y no le pasó nada, sigue estando buenota mi mamá, buenísima está mi mamá y no le pasó nada", dijo el gobernador con licencia.

5. "NO EN LAS OTRAS ZONCERAS"

Este 26 de mayo, El Bronco habló sobre el matrimonio durante un evento con empresarios y, aunque que dijo no ser moralista, comentó que él solo cree en el matrimonio entre hombre y mujer y que lo demás son zonceras.

"Creo en el principio de la familia, creo en el matrimonio, no en las otras zonceras, no creo en las otras. El matrimonio es hombre-mujer, punto, si ustedes creen lo contrario convenzan a la sociedad, yo no", dijo durante la Cumbre de Negocios de Bienes Raíces Monterrey 2017.

6. "QUE AGARRE LA CHANCLA"

El pasado 13 de mayo, Jaime Rodríguez aseguró que algunos problemas sociales pueden arreglarse si se atienden desde la niñez.

Hasta aquí suena todo bien, lo malo fue cuando dijo que la mayoría de los delitos son cometidos por jóvenes malcriados y rebeldes, por lo que es necesario que los profesores escolares hagan algo.

¿Qué? "Regresémosle el poder al maestro, que agarre la chancla igual que la mamá, hombre, que podamos hacer esas cosas", dijo.

"Si nuestros hijos se portaran bien, ¿ustedes creen que necesitaríamos policías?", cuestionó El Bronco.

7. "EL PAPÁ DE USTEDES ES SANTA"

En diciembre del año pasado, el entonces gobernador de Nuevo León convivió con policías esta-tales y familias en una posada navideña organizada por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en el municipio de Escobedo.

Tras rifar juguetes para los niños, el Bronco ofreció un mensaje para los padres y los menores. Casi al final del mismo, el gobernador de Nuevo León le pidió a los niños que abracen a sus padres.

"Bien, chamacos, abracen a su papá cuando tengan chansa; díganle que lo quieren mucho por-que el papá de ustedes es Santa Claus. ¿Ya sabían eso, verdad?, ja ja ja", dijo Rodríguez Calderón, a lo que algunos padres presentes le respondieron, "no nos descubra, caramba".

8. "A LAS GORDAS NO LAS QUIERE NADIE"

Tal vez una de sus declaraciones más tristes se dio el 13 de junio del 2016.

Durante una ceremonia para la instalación de la Red de Universidades Nuevoleonesas Promotoras de la Salud, habló sobre el aspecto físico de las niñas, la obesidad infantil y los embarazos no deseados.

"A las niñas gordas no las quiere nadie". Esto lo dijo porque, según él, los padres deben hablarle con la verdad a sus hijos ya que de otra manera no harán consciencia y sin eso no se podrá acabar con estos problemas. "Dejemos un poco nuestra actitud pasiva y convirtámonos en proactivos de una sociedad mejor".