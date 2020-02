¿Lo has visto? Familia desesperada lo busca en Cancún.

Diego Armando Romero Chavez, otro desaparecido en Cancún.

“Desde ayer domingo 16 a las 3:00 pm se perdió mi hermanastro Camilo Alarcón Toro en el centro comercial La Isla-Zona Hotelera de Cancún. Iba vestido con hoodie azul, pantalón de sudadera negra marca Adidas, tenis negros. Llevaba una bolsa blanca grande con compras. Tiene barba. Agradezco por favor compartirlo con wikis en Mexico”, dice el post de la familia Alarcón colocado en las redes sociales y grupos de Cancún con la esperanza de dar con su familiar.

Camilo Alarcón Toro.

Las muestras de apoyo no se han hecho esperar y conocidos y vecinos se han sumado a la búsqueda con la esperanza de hallar Camilo Alarcón Toro desaparecido en la Zona Hotelera de Cancún.

“Él es mi vecino, y tiene días que no aparece se perdió en PLAZA LA ISLA, ocupo que me ayuden a compartir esto y si tienen información o lo han visto, me hacen un muy grande favor, sus papás están muy preocupados por él y su perrito igual está muy triste, por favor de todo corazón ayuden a dar con él. URGENTE #ayuda #desaparecidocancun #desaprecidomexico”, posteó otra persona.

Cabe mencionar que la familia puso a disposición de la ciudadanía el Whatasapp 57 3107951919 .

Este caso se suma a otros, como el del joven Diego Armando Romero Chavez quien desapareció en Cancún, según el llamado de Facebook, el sujeto es de complexión regular, 1.70 de estatura, barba cerrada, 33 años; en el llamado menciona que desapareció el lunes 3 Febrero de 2020.