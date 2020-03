Lo de Aguakan en Playa del Carmen fue daño irreparable: Roberto Rojo.

El daño provocado por Aguakan fue a siete hectáreas de selva.

El biólogo Roberto Rojo, presidente del Círculo Espeleológico del Mayab calificó el hecho de “pérdida gigante y a veces irreparable” la devastación de siete hectáreas de selva que realizó la empresa Aguakan en la zona poniente del Ejido de Playa del Carmen, sin permisos de la Semarnat o la Conagua con la intención de construir una red de captación de agua pluvial.

“Acaba de pasar hace algunos días el Día internacional de la naturaleza y de la fauna silvestre, a mí me tocó dar una conferencia sobre la diversidad en Quintana Roo, la biodiversidad en general, para la gente que no conoce estos lugares, estos medios, esta naturaleza es solo árboles y monte he escuchado incluso decir a arquitectos que son terrenos ociosos porque no está produciendo, esa me parece una visión sumamente corta, triste”, comentó en entrevista.

En sus oficinas en el Planetario Sayab de Playa del Carmen, el biólogo lamentó la percepción que tienen algunos arquitectos o ingenieros respecto a las cualidades y riqueza biológica de esta tierra así mismo reflexionó sobre cómo se ha dado el crecimiento de la ciudad de Playa del Carmen devastando la selva, tapando cenotes y construyendo encima, es decir un crecimiento al que calificó de pésimo y que aquí –dijo- es peligroso debido a la pérdida de conectividad entre las especies.

Lee más de Quintana Roo

“No es fácil la vida aquí, el suelo es chiquito, es muy difícil vivir en un lugar realmente hostil y todas estas selvas tienen una complejidad que no hemos logrado comprender en su totalidad, miles de especies, de animales, de hongos, de protozoarios coexisten en esta selva y cada uno de estos elementos es imprescindible y fundamental para las redes de la naturaleza que son invisibles y que apenas estamos empezando a comprender en esta región”, dijo el presidente del Círculo Espeleológico del Mayab.

Roberto Rojo, presidente del Círculo Espeleológico del Mayab.

Criticó la pérdida de la selva por parte de Aguakan como una pérdida gigante y a veces irreparable. “Desafortunadamente el crecimiento de Playa del Carmen ha sido eso, devastar, tirar todos los árboles que hay, tapar todas las cuevas, construir encima, es un tipo de crecimiento pésimo en cualquier lugar y en Playa del Carmen peligroso”, concluyó.

Seguro te interesa: Celebra el Poder Judicial el Día del Juzgador

Finalmente dijo que no está en contra del desarrollo, pero sí de un desarrollo inteligente, en armonía contra la naturaleza y que proteja el medio ambiente local, rescatando la fauna y trasladando los árboles para su posterior transplante.

Síguenos en Instagram