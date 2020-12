Lluvias “inundan” a Cancún, reportan encharcamientos en la ciudad

Cancún no solo es conocido por sus playas, sino también por ser una de las ciudades que, cuando cae la lluvia, casi todas las calles quedan bajo agua, es decir encharcadas, por ello es que las autoridades tienen que implementar operativos; el Heroico Cuerpo de Bomberos inició sus recorridos desde las 00:00 horas de hoy.

De acuerdo con Aquileo Cervantes Alvares, Coordinador Operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos en Benito Juárez, Cancún, explicó a La Verdad Noticias que, los recorridos ya comenzaron y el número de elementos que fueron desplazados, fueron de 40, además de 13 unidades operativas, divididas en seis bases y una en Alfredo V. Bonfil.

Calles y avenidas encharcadas en Cancún

Lluvias “inundan” a Cancún, reportan encharcamientos en la ciudad

En este sentido, dijo que la zonas más afectadas por las lluvias son, la Supermanzana 50, gran parte de la Avenida Bonampak, una parte de la Chichen Itza, parte del mercado 28, gran parte de la avenida La Luna, Supermanzana 65, Ruta 5 en la 102, 101, 100 y las mismas pero sobre la ruta 4, entre otros.

Recalcó que, durante los recorridos que hicieron desde los primeros minutos de hoy viernes 4 de diciembre, detectaron encharcamientos de 20 a 30 centímetros, sin embargo recalcó que no hubo mayor afectación, “no hubo incidentes mayores, solo estancamiento de agua. No ha habido afectaciones mayores, todo ha estado tranquilo, no fue necesaria una intervención mayor”, dijo.

Lluvias “inundan” a Cancún, reportan encharcamientos en la ciudad

Operativo Tormenta por lluvias en Cancún

Es de mencionar que el Operativo Tormenta se activa cuando las lluvias son más intensas, así como las afectaciones se prevé que sea mayor, por lo que en este se incorpora la Secretaría de Municipal de Seguridad Pública y Tránsito y Protección Civil, donde todos trabajan en conjunto y se distribuyen el trabajo.

Te recomendamos leer: Aumentan los baches en Cancún; más de 8 mil ya fueron reparados

Por último, se espera que las lluvias continúen en Cancún durante todo el día de hoy y mañana, por ello es que las autoridades piden a la ciudadanía mantenerse informada de fuentes oficiales, así como manejar con precaución cuando circule por calles encharcadas e incluso tomar vías alternas, o simplemente no salir, sino es necesario.