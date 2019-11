Lluvias en Cancún inundan varias calles

Los días de lluvia en Cancún han dejado estragos, por lo que los ciudadanos han comenzado a reportar los distintos desperfectos que se presentan en la zona donde habitan.

Esta vez son los habitantes de la Supermanzana 248 quienes han manifestado su inconformidad por las inundaciones que se presentan en las calles, motivo por el cual solicitan el desazolve de drenaje de manera urgente.

El problema se presenta en el Fraccionamiento Villas del Mar 2 y es sobre la calle Paseo “El Avellano” de la Manzana 66, Lote 5, donde el problema se ha agravado los últimos días.

“Los carros pasan difícilmente ahora y tenemos miedo de que siga incrementando el nivel del agua estancada cuando llueve, porque las condiciones del clima son algo que no se puede controlar. Sabemos que es también culpa de los ciudadanos por la basura tirada, pero pedimos la intervención de las autoridades para dar solución a esto”, refiere uno de los colonos.

La gran cantidad de basura acumulada en las calles y que finalmente es arrastrada por la lluvia hasta las alcantarillas, es la principal causa de que casos como este se presenten en diferentes puntos de la ciudad, por lo que los vecinos también hicieron el llamado a las personas que utilizan esta vía para que sean conscientes de sus actos.

“Necesitamos que la gente deje de tirar basura como si no tuviera ninguna consecuencia, ahorita los únicos que nos pueden ayudar son los del ayuntamiento, pero este problema no es nuevo, cada año es lo mismo y no entienden que el drenaje no tiene las condiciones para soportar tantos desperdicios, por eso pasa esto”.

En las fotografías mostradas se aprecia cómo los automóviles circulan con el agua rebasando las llantas de algunos de ellos.

Mientras tanto, los denunciantes se encuentran en espera de que las autoridades de la Secretaría Municipal De Obras y Servicios Públicos de Benito Juárez acudan al llamado y se arregle este conflicto.