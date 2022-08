Llevarán al congreso iniciativa de libre expresión en escuelas de México

Se realizará por primera vez en México un parlamento LGBT en el congreso y el cancunense Miguel Ángel Dzib Miss presentará una iniciativa de ajustes a favor de libre expresión en las escuelas de nivel básico y media superior.

"Yo vi la publicación de la asociación LGBT Rigth que estuvo trabajando junto con la cámara de diputados y la diputada federal Salma Luévano que invitaron a toda la población LGBT a participar en el primer parlamento nacional de la comunidad LGBTQ+", comentó el activista.

Señaló que de los requisitos, se pediría modificación de la ley o plantear un proyecto para modificar un artículo a favor de la comunidad LGBT y otros requisitos como la semblanza, el trabajo como activista por los derechos humanos entre otras cosas.

"A mí lo que me motivó fue que siempre he dicho que en nuestro Estado se han otorgado ciertos derechos para las distintas poblaciones LGBT pero que desde mi perspectiva son muy pocos y no somos un estado igualitario. Bajo esa preocupación y el tema de las juventudes presenté un proyecto que va destinado a la modificación a nivel nacional de todos los reglamentos escolares de nivel básico y medio superior que permitan expresar libremente y bajo los derechos humanos, por supuesto, de todas las juventudes y eso es con un marco de perspectiva, no solamente de diversidad sino de manera general progresista", dijo.

Señaló que estamos viviendo una etapa en la que hay cambios en donde todavía los reglamentos siguen prohibiendo no solamente ciertas conductas que tienen que ver con la orientación sexual, sino también desde una perspectiva personal de una persona.

"Aún no hay ningún marco del acuerdo de convivencia que permitan el transitar libremente a las personas jóvenes transexuales, no existen protocolos de capacitación ni para los profesores y administrativos ni mucho menos los prefectos que aún se siguen manejando en secundarias y preparatorias y estos mismos son los que violentan los derechos y la libertad de expresión de las juventudes, entonces es súper importante eliminar la palabra reglamento interno y modificarlo por acuerdos de convivencia que signifiquen que los derechos de todas las personas como estudiantes se respeten. Ya no estamos para vivir en un México en donde se piensa que si un chico entra con un arete pues va a dejar de ser inteligente, por ejemplo".

Señaló que ese ejemplo es clave porque la persona puede que esté pasando por un proceso de transición y su imagen no corresponde a quien se identifica realmente.

En Quintana Roo han sucedido varios sucesos en contra las juventudes, como el caso de Abigaíl que es la primera mujer trans menor de edad en demandar a una escuela a nivel peninsular porque no le permitían acceder a la preparatoria con su identidad de género que obviamente pasó de ser su identidad asignada al nacer hombre a ser mujer y en el CBTIS no le permitían ingresar, ni mucho menos utilizar los baños de mujeres porque para el personal administrativo ella no era mujer, era hombre. Eso es atentar de manera dura en la psicológica hacia la perspectiva de las juventudes", dijo.

En octubre se realizará el primer parlamento y está iniciativa será una de las que se plantearán en el congreso ante los diputados federales.

