Lleva más de 16 días desaparecida en Playa del Carmen; nadie sabe de ella

Es triste lo que sigue pasando en el estado de Quintana Roo en contra de las mujeres, pues parece que las desapariciones se siguen registrando, tal caso es el de María Lliana Méndez Durán, quien desde el 16 de diciembre no se sabe de ella; fue vista por última vez en el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen.

De acuerdo a información que proporcionó la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, María tiene 50 años de edad y lleva más de 16 días desaparecida, es de tez blanca, complexión robusta, cabello rubio, largo y rizado, ojos color café claro, estatura 1.56 metros aproximadamente y peso 70 kilogramos aproximadamente.

La Fiscalía de Quintana Roo ya emitió el protocolo Alba

La autoridad, así como los familiares piden a la ciudadanía de Playa del Carmen y en general, ayuda para hallar con vida a María Lliana Méndez Durán, quien en estos momentos se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito, por ello es que proporcionaron el siguiente número, 9848730163, para cualquier información que logre dar con la dama.

Es de mencionar que la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no tiene detalles sobre cómo iba vestida al momento de su desaparición, en este sentido, amigos y presuntamente familiares, han dicho en redes sociales que, la autoridad correspondientes no ha está haciendo lo posible para localizarla, pues aún no les han dado información sobre el caso.

Aún no aparece María, no hay interes en la autoridad, dicen

Hasta la redacción de esta nota, María Lliana Méndez Durán sigue desaparecida y la fiscalía aún no ha dado detalles sobre el caso, lo único que se sabe, es que la familia aún tiene esperanzas de hallarla con vida, por ello es que están publicando fotos de la presunta víctima en redes sociales y pidiendo a medios de comunicación para la difusión de dicha información.

Esta mujer sería una de tantas que se han reportado como desaparecidas en Playa del Carmen y que hasta el momento no han aparecido y han sido halladas sin vida, como el caso de Anas Gómez, quien fue asesinada, abusada sexualmente y abandonada en terrenos del Hotel Hard Rock Riviera Maya. La Verdad Noticias.

