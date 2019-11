Lleva COPARMEX Cozumel taller contra extorsiones a Tulum.

Las acciones son encabezadas por al COPARMEX Cozumel.

Este 25 de noviembre, la COPARMEX Cozumel llevará a los empresarios de Tulum el “Taller contra extorsiones” mismo que tendrá lugar en la Sala de Cabildos del Palacio Municipal de Tulum, ubicado en avenida Tulum Oriente, manzana 1 en la colonia Centro a las 16:horas, el evento será gratuito y solo es necesario inscribirse por correo.

Al respecto el organismo empresarial destaca en la invitación: “COPARMEX y desde la Comisión de Seguridad, nuestro interés es aportar medidas para que disminuya la posibilidad de ser víctimas de la delincuencia en los negocios”, así mismo menciona que el “Taller contra extorsiones” será impartido por la coordinación de Prevención del Delito de la SSP.

Cabe mencionar que apenas en el 25 de octubre, el secretario de Seguridad Pública estatal, Alberto Capella, advirtió sobre un presunto intento de extorsión telefónica que se ha acentuado en Quintana Roo, específicamente del teléfono 984 153 1607 por lo que a través de su cuenta de Twitter destacó que los presuntos delincuentes intentan sorprender, dando algunos datos personales.

“ALERTA. Se han incrementado las llamadas de engaño telefónico. Hablan de un supuesto grupo delictivo amenazando, sorprenden a la víctima dándole algunos datos personales”, explicó Alberto Capella en su cuenta personal.

El jefe del Mando Único en Quintana Roo aseveró que las llamadas no son reales, por lo que urgió a la ciudadanía a no dejarse engañar. “LA AMENAZA NO ES REAL. Las llamadas están saliendo de un penal de CDMX. Este es un teléfono extorsivo: 984 153 1607”, expresó.

Finalmente hay que recordar que autoridades de todos los niveles han exhortado en múltiples ocasiones a la población a que antes de verse afectados con llamadas de este tipo, recurran a las instancias correspondientes para cerciorarse o recibir asesoría especializada.

Para los interesados en asistir al taller en Tulum, favor de confirmar asistencia al correo info@coparmexrivieramaya.org.mx