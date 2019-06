¡Llegó el Bash Road Tour a Cancún! El mejor evento de autos deportivos

La tarde de este Viernes autos BMW, Porsche, Honda, Audi, Mercedes Benz y Lamborghini fueron los invitados de honor a la gira que realiza el Bash Road Tour en diferentes estados de la Republica Mexicana y Cancún fue el final de esta gira en la cual pilotos de estos vehículos le mostraron al publico que asistió la carrocería, motor, y la calidad deportiva de estos vehículos.

Sergio Tinoco, Organizador del evento comentó a La Verdad que esta es la sexta edición que se realiza el Bash Road Tour en la cual se junta los mejores vehículos de México para realizar la caravana.

En esta presentación se pudo apreciar dos autos que viajaron desde San Antonio que se encuentran en exposiciones internacionales en Estados Unidos.

Además de los Autos se conto con la participación de 72 participantes entre pilotos y acompañantes quienes interactuaron con el publico asistente, quienes se tomaron fotos, vídeos y pudieron la calidad de la belleza de estos autos deportivos que solo se podían apreciar en películas.

“Me parece muy bien porque de hecho no hay eventos donde podamos ver los coches deportivos. A mi en lo personal me gusta mucho todo lo que tenga motor me apasiona demasiado, me hace sentir feliz ver que hay personas que le gusta y llegan a ver estas presentación”.