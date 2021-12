Llegó a Cancún la variante Ómicron, confirmó Ministerio de Salud de Paraguay

Llegó a Cancún la variante Omicrón, confirmó Ministerio de Salud de Paraguay

Tras un nuevo escándalo de estudiantes graduados procedentes de Sudamérica que se contagiaron en Cancún al regresar a su país de origen tras un viaje de graduación, se dio a conocer que en Cancún la nueva variante del virus Covid-19, Ómicron está en circulación, esto tras los argumentos de las autoridades sanitarias de Paraguay.

"Se confirman tres casos de Ómicron en viajeros provenientes de Cancún. El Ministerio de Salud de Paraguay, informó que, del total de muestras de secuenciación realizadas por el Laboratorio Central, 3 casos dieron positivo a esta variante", señaló la institución pública del país del sur del globo.

Tras una investigación de La Verdad Noticias, una fuente confiable confirmó los casos; "Te cuento que tres de los chicos que volvieron dieron positivo a la nueva variante. Al viaje de egresados fueron chicos de distintos colegios, los del colegio de mi sobrina dieron negativo gracias a Dios" señaló oportunamente la fuente

Hasta el momento los Servicios Estatales de Salud del Estado SESA, no han emitido comunicado al respecto de la variante Ómicron que se ha detectado en Cancún según el propio Ministerio de Salud de Paraguay, sin embargo Carlos Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo, ha emitido su postura respecto a los recientes hechos.

"Cómo cada día, desde hace casi dos años, verificamos los datos de Covid_19 en Quintana Roo y el mundo, el número de casos positivos crece, aún y cuando no hay incremento en ocupación hospitalaria, que se mantiene en 2% en el Estado" señaló el gobernador.

Por su parte las autoridades de Paraguay hacen una vigilancia respecto a los tres casos registrados hasta hoy para retener y evitar un nuevo contagio.

"Se está haciendo seguimiento epidemiológico de todos los casos, al igual que sus respectivos contactos, quienes se encuentran actualmente en cuarentena. “Son jóvenes con promedio de edad de 18 años y los tres cuentan con vacunación", refirió la Dra. Sandra Irala de Paraguay.

"Hay monitoreo telefónico de estos casos y la recomendación de que cumplan estrictamente la cuarentena. Se evalúa a los contactos estrechos de estos casos "No hay restricciones, pero si no es imprescindible el viaje al exterior, se recomienda no viajar a países con circulación de Ómicron", señaló la institución extranjera.

