Llegarán del 1 al 7 de agosto 19 cruceros a Cozumel

Con una ocupación de casi el 87%, el mes de agosto iniciará y la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo anunció la llegada de 19 cruceros a la isla de Cozumel, un aumento del 18.7%.

Las embarcaciones que llegarán son, Disney Fantasy, Carnival Valor, Liberty of the Seas, Carnival Paradise, Carnival Ecstasy, Grandeur of the Seas, Carnival Breeze, MSC Seashore, Celebrity Infinity, Carnival Conquest, Allure of the Seas, Carnival Vista, Disney Dream, Carnival Horizon, Carnival Glory, Mariner of the Seas, Carnival Sunrise.

De acuerdo a los horarios, el arribo más temprano será el sábado 6 de agosto en la terminal Puerto Maya a las 5:30 horas y lo hará la embarcación Carnival Paradise.

Mientras que, los cruceros que se irán o zarparán hasta la noche de Cozumel, serán, Carnival Paradise, el 2 de agosto; Celebrity Infinity y Carnival Conquest el 3 de agosto y el Carnival Sunrise, el sábado 6 de agosto. Todos a las 19:00 horas.

Como dato interesante, a principios del 2022, Cozumel y Mahahual son parte de los puertos que recibieron mayor número de pasajeros en crucero en México, según informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Esperan las autoridades que esta tendencia siga yendo al alza e incluso se mantenga.

Aumenta turismo

Al respecto, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo, dijo que el inicio de las vacaciones de verano ha incrementado la ocupación y movimiento del turismo. Hasta hoy, la ocupación en la entidad es del 87% y gracias a ello los vuelos también van en aumento.

“Esto ayuda mucho a la economía de Quintana Roo y por supuesto del país. En comparación al 2019 con respecto al 2022, el aumento ha sido del 10%, esto dice mucho. Esperamos concluir con eso, e incluso un poco más”, subrayó.

