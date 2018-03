Llega la esperanza a la isla Holbox

Carlos Matus/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Después de más de 15 años de abandono, la isla de Holbox recibirá la primera mega obra hidráulica en su historia, luego de que en breve iniciará la ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y reactivación de la planta de aguas residuales, enfocados directamente en mitigar el impacto ambiental que genera la llegada masiva de turistas y el crecimiento de la mancha urbana; la misión es evitar el colapso ecológico de la isla. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) dio a conocer, por medio de un boletín, que en breve iniciará la ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario y de tratamiento de aguas residuales de la isla de Holbox, con el fin de evitar la contaminación del manto freático y preservar los recursos naturales. El director general de la CAPA, Gerardo Mora, informó que en días pasados fue aprobado dicho proyecto por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras); gestión que se realizó por la necesidad urgente de atender a la isla de Holbox, al reconocer que ha sido rebasada por su crecimiento y que requiere un sistema de saneamiento óptimo que garantice un servicio de calidad, salud pública y con desarrollo sostenible. Entre algunas de las acciones que se realizarán se encuentra la rehabilitación del sistema del drenaje de alto vacío; la sustitución y rehabilitación de más de 50 tanques colectores; la sustitución de descargas sanitarias; la ampliación de la cobertura del sistema sanitario hacia la zona hotelera norte y urbana; la rehabilitación de la planta de tratamiento de aguas residuales y la ampliación de su capacidad para pasar de 3.75 l/s a 10.0 l/s de capacidad de tratamiento; entre otras. [caption id="attachment_781942" align="alignnone" width="636"] Muchos de los residuos incluso llegan al mar.[/caption]

DIMENSIÓN DEL PROBLEMA

AGUAS NEGRAS SIN DESTINO

Te puede interesar

El pasado 13 de junio Diario La Verdad dio a conocer en una serie de reportajes que la ‘joya del Caribe mexicano’ se encuentra en una etapa crítica que amenaza con terminar con su belleza y la condenaría a un desastre ambiental sin precedentes. Holbox sufre de los servicios básicos, como es la garantía de agua potable, electricidad y especialmente el manejo de las aguas residuales y basura, que amenazan con acabar con la comunidad que acaba de cumplir 164 años de fundación. Enclavado en el municipio de Lázaro Cárdenas , en la zona norte de Quintana Roo, esta isla ha visto aumentar de manera exponencial su población, que pasó en 2005 de 300 a más de tres mil, de acuerdo con el último censo de 2016, además de pasar de 250 mil visitantes al año en 2007 a más de un millón de visitantes al año en 2016. René Correa Moguel, alcalde de la isla, explicó que este crecimiento desmedido de visitantes ha colocado a la isla en un punto crítico, donde uno de los mayores problemas es que no se tiene un destino seguro para las aguas residuales, que en mucho de los casos llegan a los humedales e incluso el mar, debido que no hay infraestructura para poder absorber y tratar los desechos de más de un millón de personas que llegan a la isla. [caption id="attachment_781945" align="alignnone" width="6000"]Los pobladores y empresarios podrán hacer uso de un mejor drenaje.[/caption]La vicepresidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox A.C. y empresaria hotelera, María Selem Salas, señaló que la falta de un sistema de drenaje genera que en los hoteles los baños retengan los desechos fecales, y debido a esto en las temporadas vacaciones el problema de un daño ambiental es elevado. Se calcula que en la isla hay entre 60 y 110 centros de hospedaje, entre hoteles, hostales y casas que se dan a renta, que generan una carga de aguas negras que no se puede cuantificar. Hasta el día de hoy, los tres pozos de absorción con los que se cuenta en la zona centro de la isla se encuentran rebasados y los hoteles, que se encuentran en la zona sur de la mancha urbana, cerca de Punta Mosquito, tiren sus desechos a los manglares, sin que lo puedan detener.