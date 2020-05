Llega la cerveza en Chetumal y se les olvida la sana distancia

Luego de que anunciaron la producción de cerveza en los próximos días, algunas empresas comenzaron a sacar lo que tenían de reserva y comenzaron a escorarse en los anaqueles, pero un supermercado en particular de Chetumal fue captado siendo “atacado” por personas que al ver que había esta bebida se les olvidó la sana distancia.

A través de una foto en redes sociales, fue exhibido el rostro de aquellas personas que no les importó la contingencia por el coronavirus o COVID-19, pues está gente estaba peleando por una botella de cerveza, al grado de no guardar su sana distancia para evitar contagio del virus antes mencionado.

De acuerdo a la fotos el hecho ocurrió ayer por la mañana en uno de los supermercados de la cadena Bodega Aurrera en Chetumal, donde las personas al enterarse que estaban acomodando nuevas botellas de cerveza, de inmediato se levantaron de sus hamacas, camas, sillones o de lo que estaban haciendo y fueron por unas de estas “ricas”y refrescantes bebidas.

Lo triste, es que a pesar que se les dijo que hagan una fila para que los empleados les entreguen sus botellas en orden, estos no hicieron caso y lo que hicieron fue balancearse, además algunos de los clientes no tenían cubrebocas o tal vez era por lo empujones a algunos de les cayó; esta foto ya dio la vuelta por el estado de Quintana Roo.

Hasta el momento el supermercado no ha emitido un comunicado, pues al no tener control es posible que la autoridad correspondiente los sancione o les ponga una multa, pues ellos son los responsables en caso de haber un contagio por no seguir los protocolos sanitarios y de seguridad en esta pandemia.

Hay que mencionar que la producción de la cerveza iniciará en los próximos días en México, lo que quiere decir que a finales de mayo o mediados de junio inicie a llegar esta bebida al estado de Quintana Roo para abastecer la mayor parte posible de supermercados, tiendas de conveniencias y establecimientos dedicados a la venta de este producto.