Llega la GeneracionV a Cancún

Llegan los chicos de GeneraciónV a las instalaciones del Diario la Verdad, Emilio, Jimena, Sofía y Ámbar, cuatro jóvenes conductores quienes llevaran la mejor información juvenil a todos los radios escuchas todos los sábados de 11 de la mañana a 12 del día por el 101.9 de FM.

En esta nueva etapa del programa de radio, Emilio, Ámbar y Jimena comentaron que, ya hace mucho tiempo que tienen el programa, en el cual han crecido profesionalmente para poderle hacer frente a los medios de comunicación y a las tecnologías que actualmente los rodean.

Los chicos de GeneraciónV, Emilio, Ámbar y Jimena

A través de este innovador programa compartirán los intereses propios de la generación a la que pertenecen, quienes son los nativos digitales o post-millennials. Se trata de los niños y jóvenes que nacieron desde mediados de los 90 hasta el 2010. Es la generación del "aquí y ahora".

Entre los temas o secciones que presentaran estos cuatro jóvenes y dinámicos conductores se podrán encontrar, Artistas de la semana, ¿Qué hay en el cine? ¿Qué apps utilizar? Entrevista para personalidades famosas nacionales e internacionales, así como todo lo que englobaría lo social.

Ximena Tadeo, una de las conductoras más jóvenes del programa dijo que se tendrán estas diferentes secciones en las cuales se realizaron pensando en los jóvenes y no tan jóvenes ya que todos son diferentes y quieren presentar temas de interés no los clásicos temas que no son de importancia ni relevantes para quienes escucharan a ella y sus compañeros.

Entre estas secciones se les informara a todos los seguidores del programa que se estará haciendo todos los sábados, para estar más cerca de los seguidores y fans del programa, platicaron para el Diario la Verdad.

Sera a través de la frecuencia de 101.9 de FM, todos los sábados a en una hora de 11 am a 12 pm, donde podrán sintonizarlos, así como por redes sociales como Facebook (GeneracionV), Instagram y Twitter.