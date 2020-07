Llega el COVID-19 a Holbox, se registran 2 muertes y 100 casos sospechosos

Cuando todo se pensó que iba bien la isla de Holbox, luego de la reapertura y activación económica, ayer comenzaron las malas noticias, pues no sólo comenzó a llegar el turismo y el dinero, sino también el COVID-19, ya que ayer se registraron dos muertes por este virus y alrededor de 100 casos sospechosos.

Es por ello que la cantante, Denisse De Kalafe, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a tomar medidas más estrictas para que el público cumpla con las normas de higiene, aislamiento social o cuarentena, y establezca lugares de atención al paciente, y lo más importante, realice pruebas de laboratorio para detectar la presencia del COVID-19.

Llega el COVID-19 a Holbox, se registran 2 muertes y 100 casos sospechosos

De Kalafe dijo que, cuando la isla de Holbox estaba cerrada, no hubo casos, pero debido a su reapertura, las cosas cambiaron, pues detalló que una mujer, ama de casa y una empleada de un hotel, murieron de COVID-19, además de que sólo en la isla hay alrededor de 100 casos sospechosos que aún siguen en estudio.

Noticias Quintana Roo

Mencionó que la mujer que murió tenía asma, pero desafortunadamente, debido a que la gente "oculta" los malos hábitos de los pacientes de Covid-19, no fue al médico, por lo que murió, al igual que la joven trabajadora del hotel, dijo que le habían dicho que fue por SIDA, pero finalmente murió de coronavirus, porque es demasiado tarde para buscar ayuda médica.

Llega el COVID-19 a Holbox, se registran 2 muertes y 100 casos sospechosos

Más notas de Quintana Roo aquí

“La gente de aquí de la isla no se está cuidando y también necesitamos con urgencia que se habilite un hotel para utilizar las camas en caso de ser necesario porque todavía no tenemos la clínica, no está lista. El Presidente municipal mandó hacer cuatro cuartos para COVID-19 pero no están listos todavía”.

Te puede interesar: ¡Lamentable! Muere la primera persona por Covid-19 en Holbox luego de reapertura turística

Por último hay que destacar que esta situación ha encendido las alarmas en una isla con poco más de dos mil habitantes, sin hospitales, el más cercano está a 45 minutos, y apenas dos médicos (uno de la Secretaría de Salud y uno privado) y sin enfermeras, por lo que empresarios están pidiendo ya, la intervención de la autoridad.