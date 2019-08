Llaman a hoteles a respetar nidales de tortugas.

1 /2 Este es parte del documento dirigido a los hoteleros. Crissel Chico García, bióloga marina de la Dirección de Medio Ambiente Municipal.

Crissel Chico García, bióloga marina de la Dirección de Medio Ambiente Municipal recordó a los hoteleros, prestadores de servicios turísticos y al turismo en general, las condiciones de cuidado que se deben tener respecto a cada una de las especies de tortugas que llegan a las playas del destino del 1 de mayo 31 de octubre para depositar sus huevos y sobre todo a las crías que empezarán a nacer en los meses que vienen.

“La Nom 162 de la Semarnat nos establece los lineamientos para la protección, conservación y manejo de las tortugas marinas en su hábitat de anidación, son puntos muy particulares como el tema de la luz, el tema del mobiliario de playa, el tema de los vehículos que en el caso de Quintana Roo no hay acceso a las playas -hablando de vehículos particulares, excepto de unidades autorizadas”, dijo en entrevista la también coordinadora de fauna silvestre.

Entre los riesgos que previenen las reglas de la Nom 162 está que al evitar los vehículos en la playa se evita que compacten la arena enterrando huevos y crías que están por nacer, además puntualizó los riesgos de no cuidar con las especificaciones del manejo de la luz artificial o los camastros cercanos a la playa que desorientan a las crías o interrumpen el ciclo natural de desove y vuelta al mar.

“Sobre la maquinaria pesada que se encuentra realizando labores de limpieza de sargazo, esas máquinas se encuentran en sitios donde se sabe que no son zonas de arribo importantes de tortugas marinas como la zona centro donde mayormente se encuentran estos vehículos trabajando”, explicó.

Finalmente enfatizó seguir las reglas a la hora de visitar los arenales, como no dejar basura, evitar las fogatas y sobre todo en caso de presenciar el arribo de alguna tortuga -que no descartó pudiera darse durante el día- mantener una distancia prudente, evitar tomar fotos con flash, no tocarlas y dar parte al número de emergencias 911.