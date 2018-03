Llaman a Uber y taxistas a dialogar

Autoridades de transporte a nivel estatal y municipal coincidieron que es momento que sindicatos de transporte y representantes de Uber se sienten a dialogar y lograr acuerdos en conjunto para mantener la paz y calidad en el servicio. Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Q. Roo En reunión entre Jorge Portilla Manica, titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), Alejandro Ramos, director de Transporte y Mauro Carvajal Gutiérrez, secretario del interior del Sindicato Taxista “Andrés Quintana Roo”, dieron a conocer que están a favor de la paz en el destino, a través de la legalidad. Referente al conflicto entre los sindicatos de transportes y la plataforma Uber, que acaba de cumplir un año de prestar servicio en el estado, el titular de Sintra señaló que durante todo el 2017 se han acercado a los representantes de la aplicación para poder negociar su entrada al destino. Para lograr esto se han propuesto modificaciones a la Ley General de Transporte del Estado de Quintana Roo, a fin de poder garantizar la convivencia de los sindicatos taxistas y los socios de la aplicación, confirmó Fernando Celeya, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso del Estado.

“No es un tema local, es un tema nacional y mundial, que necesitamos realizar modificaciones de la ley para que este tipo de servicio pueda convivir en la entidad, pues actualmente es una empresa que genera recursos por afuera de la Ley”, sentenció.

Portilla Manica señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que el servicio de transporte tipo Uber debe de tener regulaciones del esta- do, entre otras cosas, saber quiénes son los conductores y garantizar así la seguridad de los usuarios, tal y como lo hacen los sindicatos taxistas. Luego de lo acontecido la mañana de ayer, cuando en un hecho que aún se encuentra en investigación, dos taxistas fueron atropellados supuestamente por un conductor de Uber, Portilla Manica reconoció que no puede permitirse la violencia, ni violentar el estado de derecho, alegando que esta situación no se habría producido al permitir a la autoridad actuar, en lugar de que taxistas intenten tomar la justicia por su mano, o que la plataforma Uber primero bus- que su regularización, en lugar de brindar un servicio irregular. El funcionario llamó a los implicados a dialogar y lograr los consensos necesarios para permitir la seguridad y calidad en el servicio de transporte. Por su parte, taxistas solicitaron la inhabilitación de la app en el destino y a ya no realizar pesquizas.