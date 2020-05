Llama ex presidente de Playa del Carmen a no pagar recibos de Aguakan.

Integrantes del Grupo 28 de Julio se manifestaron este día afuera de las oficina de Aguakan, ubicadas en avenida 115, en Playa del Carmen, para clausurar simbólicamente los cajeros, encabezados por el expresidente Marciano “Chano” Toledo Sánchez, acusaron a la concesionaria del agua potable de cometer abusos a la hora de medición y cobro del consumo ante la complacencia de autoridades como la polémica presidente municipal Laura Beristain, por lo que llamó a la población a no pagar los recibos de Aguakan, "de todas formas no hay dinero", dijo.

Siguiendo los protocolos sanitarios a raja tabla, los inconformes mantuvieron dos metros de distancia entre ellos y usando cubreboas, denunciaron en pancartas que esta empresa “no tiene madre”, en alusión a la fecha de hoy, 10 de mayo, pues muchos han recibido recibos con alzas al doble, mientras tanto “Chano” Toledo mostró un recibo de un integrante de su asociación, el Grupo 28 de Julio, que llegó por 41 mil 218 pesos, cantidad exorbitante e imposible de pagar, alegó.

Yucatán puso el ejemplo con el agua; llama a no pagar a Aguakan

Ejemplificó el caso de Yucatán, donde señaló "los cobros del agua están en cero y los de la luz a la mitad; aquí no le hacen caso al llamado del gobernador ni de presidente. ¡Son unos rateros!, la gente no tiene para comer, está sin trabajo, a muchos no les alcanza para la medicina y subirles los cobros es una insensibilidad por parte de esta empresa que todos los años obtiene ganacias millonarias”, acusó el activista a las afueras de Aguakan.

Llama expresidente de Playa del Carmen a no pagar recibos de Aguakan.

En el mitin Marciano Toledo Sánchez criticó duramente a los diputados federales y senadores por estar ausentes en estos momentos de extrema necesidad y por haber ya pasado un año en su cargo sin abordar esta concesión, rechazada por la gran mayoría de los playeneses. “Tampoco vemos al gobierno municipal, que ha sido una gran decepción, y que ahora ha iniciado con obras en la Quinta Avenida sin concenso, metiendo maquinaria en el parque Fundadores, que es emblemático”, añadió.

Seguro te interesa: Aguakan arremete con excesivos cobros en contingencia, denuncian en redes

Finalmente y al ser cuestionado abordó también la protesta contra la CFE a la que acusó de no haber brindado prórrogas para el pago, y a diferencia de esta empresa, “Chano” Toledo dijo que se están organizando para boicotear a Aguakan que nadie pague su recibo, "pues de todas maneras no hay dinero".

Lee más de Quintana Roo