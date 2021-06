Llama consultora de imagen política a la ciudadanía salir a votar

La consultora de imagen política, Clara Villareal asegura que la forma para lograr el cambio en el país está en solo cuatro letras V.OT.A. con lo que llamó a los ciudadanos a salir a sufragar el próximo domingo seis de junio, indicó durante una visita a Quintana Roo.

La conferencista dijo: “nuestro futuro tiene cuatro letras para generar un cambio y un nuevo rumbo, sólo falta tu decisión y participación. Hacerte de la vista gorda no funciona. Si no te gusta lo que está sucediendo no te pongas irónico, sarcástico o cínico en las elecciones porque con esa actitud no vas a cambiar nada”, reiteró.

La única forma de poder promover el cambio en el país es con cuatro letras V-O-T-A de otras manera de nada sirve solo lamentarse señaló la consultora política

Clara Villarreal, Consultora de Imagen y asesora de políticos quien forma parte de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, dijo que es cierto que las cosas pudieran estar mejor en nuestra sociedad. Que ha sido difícil el progreso en medio de una pandemia y que las necesidades siguen siendo las mismas y, “hay quienes no les gusta nada lo que está sucediendo; pero la verdad es que sirve de muy poco quejarse”.

Explicó que algunos reclaman en redes, “etiquetan” e inventan hashtags creativos para llamar la atención, para descargar su enojo y frustración política, pero con ello solo se logra levantar algunas miradas y con suerte se convierten en trending topic -temas de tendencia-, pero para que eso suceda es un golpe de suerte.

Dijo también que es lamentable que hay quienes no dicen nada, pero se los come la angustia, la ansiedad, o la depresión. Es gente a la que los paralizan sus emociones. “no disminuyo las sensibilidades de nadie, pero creo hay quienes prefieren seguir la corriente, no tomar decisiones propias o simplemente ya están hartos de los mismos resultados”, sostuvo.

Explicó que no sirve de nada hacer como que no pasa nada, que no nos interesa la política y que el trabajo, la vida y la gente no se ven afectadas por las decisiones del gobierno, cuando sabemos que es todo lo contrario.

La consultora de imagen, quien recientemente participó en la presentación del libro “Comunicación Política en Tiempos de Incertidumbre” opinó que la clave para cambiar las cosas tiene cuatro letras: V-O-T-A-.