Llama activista a trabajar unidos para combatir violencia de género en Quintana Roo

La Organización No Gubernamental (ONG), Observatorio de Violencia Social, manifestó que en el estado de Quintana Roo la alerta de violencia de género no ha tenido los resultados esperados, debido a los altos índices que persisten.

Celina Izquierdo, integrante del Observatorio, expresó que tras estos hechos, el gobierno Federal, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres (Conavim) aún no está en posibilidades de levantar dicha alerta.

“Parte de las circunstancias han empeorado, por lo tanto no hay justificante, no hay razón para levantar la alerta”, puntualizó la entrevistada.

Por el contrario, Celina Izquierdo aseguró que la alerta de género implementado hace poco más de dos años, compromete a las autoridades a seguir trabajando para cambiar las condiciones de seguridad que amenazan constantemente a las mujeres del estado.

“La alerta nos compromete a todos seguir trabajando para que esas condiciones cambien. No se va a levantar en una entidad como esta, sino se tiene que seguir haciendo, comprometidamente, otros actos para garantizar la seguridad de las mujeres”, detalló.

Además de las condiciones de seguridad, la activista señaló que el nivel de justicia dentro de las corporaciones encargadas de procurarla, es demasiado bajo, lo cual ocasiona que la impunidad crezca y los delitos aumenten.

“Cuando una mujer sufre violencia de género y llama al C4, todavía no hay todo el dispositivo para que se le dé seguimiento a ese caso, entonces, cuando nosotros una infraestructura que le dé seguimiento a esos casos, entonces podremos decir que la violencia de género está siendo atendida”, dijo.

“Quien se ve beneficiado es el agresor porque al cometer un delito y no ve justicia lo que piensa es, no pasa nada, puedo seguir haciendo esto 10 veces más y no me va a pasar nada”, añadió.

No obstante, reconoció que esto también se debe a la falta de recursos no sólo por parte del gobierno del estado, sino también de la Federación, lo cual ha afectado a las organizaciones, fiscalías, entre otras instituciones encargadas de proteger los derechos de la mujer.