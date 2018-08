Llama Vicario a no comprar “six” para apoyar a indígenas.

El vicario de la Catedral de Cancún, Omar Cortés Ascencio, llamó a los feligreses a dejar de consumir “six”- cervezas- y otras bebidas embriagantes y mejor apoyar a misioneros y monjas, que trabajan en beneficio de los indígenas de la zona maya y otras comunidades marginadas.

El religioso admitió que en Quintana Roo, la necesidad es mucha sobre todo de los migrantes, tanto nacionales como de otros países, todos ellos en busca de un mejor futuro, por lo que es importante tenderles la mano y apoyarlos para que salgan adelante.

Posteriormente de su homilía dominical donde predicó en sustitución del Obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, quien se encentraba físicamente indispuesto por un padecimiento en la garganta que le impedía hablar, Cortés Ascencio, en entrevista destacó que “hay mucha gente que tiene hambre, no tiene trabajo, que viene de lejos”.

Por eso dijo, “lo que puedas colaborar con el hermano, el vecino, el que te pide ayuda, una moneda, los de instituciones no gubernamentales, de los misioneros, de las monjas, entonces si nos sacrificamos un poquito, podemos ayudar.

“No es que no haya dinero, es que a veces no somos generosos y no queremos colaborar, cambiando de actitud, colaboramos todos y todos ganamos”.