Llama Mara Lezama a combatir la corrupción en Cancún

“Tenemos que combatir la corrupción todos de la mano y ustedes desde su trinchera; hablar, denunciar y compartir lo que está sucediendo. Creo que es un compromiso que tenemos todos. El combate a la corrupción debe ser parte de nuestro ADN, todos combatirla de manera franca y de frente”, dijo la Presidenta Municipal, Mara Lezama, al atestiguar la toma de compromisos del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCEC) 2019-2020.

La Primera Autoridad Municipal señaló que su gobierno trabaja fuertemente en el Programa Anticorrupción en Benito Juárez, el primero en todo el país que adapta a nivel municipal los ejes, las estrategias y las prioridades de la propuesta de la Política Nacional Anticorrupción con acciones concretas para instrumentarse en un período de 6 años.

Mara Lezama advirtió ante la cúpula empresarial que “nadie puede tomar un centavo del erario; el dinero del erario es para invertirlo en lo que necesita la gente, es para las colonias más olvidadas, que han estado por muchos años en el abandono y en un crecimiento que le ha faltado por mil circunstancias en torno a cómo se desarrolla Cancún. En eso nos vamos a ocupar, pero que quede claro que en esta administración vamos a combatir la corrupción”, subrayó.

Mara Lezama aseguró que este gobierno es abierto a la ciudadanía, que busca ser un instrumento en la interacción con los benitojuarenses. “Si no escuchamos a los ciudadanos, es como si ustedes no escucharan a sus empleados, cómo gobernar para ellos si no conocemos sus necesidades”, explicó.

Destacó que el CCEC ha sido el unificador y digno representante de 33 cámaras empresariales, 12 instituciones académicas y muchas otras organizaciones que suman más de 90 miembros; cada uno de ellos aporta, desde sus trincheras, enormemente al desarrollo social y económico a la región, por lo que hoy más que nunca deben coincidir en el bien común.

“Como ciudadana, como comunicadora y ahora como presidente municipal he sido testigo del trabajo que ha distinguido a este sector empresarial de Cancún y cómo se ha caracterizado en sumarse a las mejores causas por el desarrollo de nuestra ciudad”, reconoció.

Afirmó que desde su responsabilidad en el Ayuntamiento da constancia de esta magnífica relación y del excelente trabajo que unen al CCE.

La Presidente Municipal dijo que en este primer año de administración, los lazos con el sector empresarial se han fortalecido, se ha tenido oportunidad de hacer convenios en apoyos a jóvenes en el municipio para que tengan acceso a oportunidades de trabajo, a contar con capacitaciones a través de cursos y talleres.

Deseó éxito en este nuevo periodo a la mesa directiva que preside Inna German Gómez, y destacó las diversas acciones que se realizan para beneficio de los empresarios, que son, indicó, parte fundamental para el desarrollo de ser destino turístico.