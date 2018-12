Llama Laura Beristain a hacer de Playa del Carmen el mejor destino turístico.

Consciente que una de las prioridades de gobierno es coadyuvar a mejorar la imagen urbana de Solidaridad, para lograr que Playa del Carmen se consolide como destino turístico preferido por extranjeros y nacionales, la presidenta municipal Laura Beristain Navarrete, llamó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a este esfuerzo con propuestas concretas para continuar siendo el mejor atractivo del país.

Durante la Sesión de Instalación del Consejo Consultivo de Turismo, que tuvo lugar en la sala de Cabildo “Leona Vicario” del nuevo palacio municipal, la munícipe, quien tomó protesta a los integrantes de este organismo que ella misma encabeza, exhortó a continuar trabajando todos los días para reactivar la economía local a favor de los trabajadores y habitantes de este municipio.

Beristain Navarrete fue enfática al señalar total disposición y apertura de su gobierno para realizar cambios de raíz que permitan lograr este objetivo pero con la participación de todos los sectores de la sociedad, al señalar que: “Yo no vine a gobernar sola; estoy motivada y pienso que sí podemos hacer muchas cosas y vengo para mejorar el lugar donde vivimos. Tienen todo el apoyo de este gobierno para impulsar el turismo, en las manos de este consejo está la perla de Solidaridad”, expresó.

Insistió en esta participación ante representantes de los sectores académicos, empresariales y asociaciones civiles que estuvieron presentes, al destacar “ayúdenme, tenemos el mejor municipio, con un clima favorable, un bello lugar; hay que ser creativos para tener un destino positivo; traigan sus propuestas que serán tomadas en cuenta. Ayúdenme a mejorar a Solidaridad”.

Lamentó que a lo largo de varias administraciones no se hayan reflejado cambios sustanciales en pro de la imagen de Solidaridad, al ser éste un destino turístico.

“Algo pasa aquí que no hemos podido salir adelante; tengo tres trienios en los gobiernos y nos sentamos en una mesa de trabajo y no hacemos nada. Esto ha sido un saqueo del municipio a diestra y siniestra”, insistió, por lo que invitó a los presentes a no retirarse del evento hasta salir con propuestas concretas para mejorar la imagen turística del municipio.