Llama Cristina Torres a solucionar ya problemas contra mujeres

La solución de los problemas que afectan a las mujeres no puede esperar más, se debe pasar ya a los hechos reales, a lo inmediato y no mantener la larga espera de lo ineficaz, señala la ex legisladora local Cristina Torres Gómez, quien sostiene que es momento de atender la problemática de las féminas con visión de futuro.

Durante una e entrevista esta mañana, la también ex alcaldesa de Solidaridad y, aspiramte a la alcaldía por el Moviiento de Regeneración Nacional (Morena), sostuvo que a las mujeres no se les debe voltear a ver sólo en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer…”no, hay que pasar ya a los hechos, a la solución de los problemas que afectan a las mujeres”, propuso.

Enfatizó que es el mo

mento, que como sociedad en general, todos nos sumemos al trabajo de resolver con eficacia, pero con una visión que vislumbre y siente las bases para un mejor futuro la solución de los problemas de las mujeres; sobre todo en materia de violencia y, ataques a su integridad.

Las leyes en el Estado han avanzado, pero se requiere de mayores iniciativas, indicó. Torres Gómez durante su trabajo legislativo, tuvo una activa participación para la aprobación de la Ley Olimpia en Quintana Roo, entre otras iniciativas que coadyuvan ahora a la defensa de la integridad y la honra de las féminas en la entidad.

Destacó que en lo personal mantiene su motivación de apoyo y ayuda a las mujeres, impulsada por la necesidad que existe de contar en la entidad con mecanismos que les favorezcan…”con la Ley Olimpia se castiga a quienes expongan la intimidad de una mujer”, pero hay otros temas que dañan a las mujeres y en eso debemos trabajar.

Enfatizó que en la historia, hay muchísimas mujeres que nos precedieron, que dieron hasta la vida por la defensa de sus derechos; hoy le corresponde a esta nueva generación de mujeres demostrar capacidad, energía, conocimiento y no rendirse ni declinar, hay que pensar en las generaciones del futuro, subraya.