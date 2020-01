Listos restaurantes para derrama por 14 de febrero.

Manuel García Maldonado, director de CANIRAC en la Riviera Maya.

El sector restaurantero afiliado a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Playa del Carmen se reportó listo para las festividades del 14 de febrero lo que representará una derrama gracias al aumento de entre un seis o cinco por ciento en la afluencia, señaló Manuel García Maldonado, director de CANIRAC en la Riviera Maya.

“Definitivamente año con año los restauranteros se organizan te puedo decir que individualmente porque no es una fiesta colectiva, pero cada año se organizan con menús especiales para quien así lo requiera o con su menú tradicional que manejan todo el año o manejan algún detalle para la dama, la esposa, la novia o cosas por el estilo, pero sí son días para celebrarse, son días especiales para el sector gastronómico”, comentó Manuel García Maldonado, director de CANIRAC Playa del Carmen.

Explicó que sí bien se genera un incremento sin embargo este es complicado de medir, el porcentaje se conocerá hasta después de San Valentín, pero uno de los beneficios son los huéspedes de los pequeños hoteles que acostumbran salir a festejar a alguno de los restaurantes no solo de la Quinta Avenida sino del punto 115 ubicado en la avenida Petempich.

“Yo creo que ahorita debemos estar en un 70 por ciento y puede ser que nos aumente el 14 de febrero un cinco o seis por ciento en términos generales. No olviden que tenemos una basta experiencia gastronómica y con muchas consignas internacionales donde no solo pueden festejar todos los días a que hay precios accesibles, hay precios ejecutivos en la Quinta Avenida y bueno que se acerquen a nuestros restaurantes y no se van a arrepentir”, concluyó.