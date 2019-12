Lista Iglesia de la Santa Cruz para recibir a guadalupanos en Playa del Carmen.

Padre Huber Reiner, vicario de la Parroquia del Carmen y encargado de la Iglesia de la Santa Cruz.

La Santa Cruz ubicada en la avenida 125 norte en la colonia Ejidal está lista para recibir a los peregrinos que empezarán su arribo desde este día, por lo que el recinto ha sido decorado con plantas de ornato y una escultura de la Guadalupana en cantera, confirmó el padre Huber Reiner, vicario de la Parroquia del Carmen y encargado de la Iglesia de la Santa Cruz.

“Mañana es 12 de diciembre y estamos llenos de alegría por nuestra Señora de Guadalupe, nuestra mamá qe nos hizo como mexicanos. Aquí en la Iglesia de la Santa Cruz, como es el primer año, apenas llevamos tres meses vamos a tener la misa a las 19:00 horas con mariachi. Acabamos de recibir esta hermosa estatua de la Virgen de Guadalupe hecha en cantera, un regalo que una persona generosa nos quizo hacer y estamos haciendo este jardín hecho por los niños de la catequesis que traen sus plantitas”, dijo el sacerdote.

En entrevista, el cura reflexionó sobre las costumbres de la ciudadanía en Playa del Carmen y cómo han cambiado para bien, como por ejemplo los casos en los que los trabajadores llevan su fe al trabajo, sobre todo cuando se trata de la Virgen de Guadalupe a la que no idealizan como una princesa, sino como una mujer acostumbrada al trabajo.

“A mi se me hace una costumbre hermosa que la gente lleva su religión al trabajo, que sabe que el trabajo es una bendición de Dios, es una manera de colaborar con la creación de Dios en este mundo y saber qe la virgen no fue una princesa que no se ensuciaba las manos, sino una mujer trabajadora que tuvo que levantarse cada día, cocinar cada día, trabajar todos los días y pues igual como nosotros nos levantamos para sacar adelante una familia”, señaló.

Para concluir, el sacerdote Huber Reiner, descartó que exista un abandono de la fe y por el contrario, dijo, en su paso por otros países ha confirmado que es en México donde la Guadalupana une a las sociedades y da identidad nacional por lo que incluso otras sectas se suman a los festejos del 12 de diciembre.