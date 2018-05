Limpia en Sectur y Fonatur: Miguel Torruco

En el estado donde se albergará en el próximo sexenio la Secretaría de Turismo Federal- si gana AMLO-, el empresario hotelero y próximo secretario de esa dependencia, Miguel Torruco Márques, anunció que se realizará una exhaustiva revisión del gasto, además de que los funcionarios ganarán la mitad”.

Miguel Torruco Márques

Los nombramientos de “director general adjunto”, huelen a corrupción, expresó y que también el Fondo Nacional de Turismo (FONATUR) y las oficinas de promoción turística tanto en la república como en el extranjero, serán verificados “con microscopio”.

Durante su visita a Cancún, precisó que será Chetumal, donde se establecerá dicha secretaría para darle más impulso a la zona sur y reiteró que se requiere darle un sentido social al turismo para que no sólo beneficie a una élite.

En entrevista y al participar en el Foro de la Comisión Inmobiliaria “Retos y Oportunidades de Inversión para el Desarrollo Sustentable para el Turismo de Quintana Roo”, expuso que la SETUR se ubicará en la capital del estado para denotar la región económicamente hablando.

“Muy contentos porque vamos a trabajar en un destino eminentemente turístico y sobre todo en una ciudad que merece el apoyo para que se pueda detonar y mejorar la economía con todos los trabajadores de parte de Sector, que en su momento, habrá un programa específico de cómo lo haremos y en los tiempos”, recalcó.

Aclaró que la potencial turística de una nación, no se debe de medir hacia el número de turistas recibidos, “si bien es cierto que casi 40 millones de visitantes nos ubican en la sexta posición mundial y que también hemos crecido en divisas, en el contexto internacional perdimos un espacio en dicho rubro, del 14 al 15 lugar y si nos vamos más a fondo en el gasto per cápita no estamos en los lugares deseados, aclaró.

Se requiere consolidad para sacar un nuevo proyecto de nación en materia turística, se requiere consolidar lo existente, es decir, quitar ese síndrome de hacer cada sexenio obras faraónicas, que quedan inclusas, cuando el problema fundamental del país es el desempleo.

Por eso, insistió, en reactivar las 124 plazas de vocación turística del país.

Hará que en menor tiempo- se generen los empleos que requiere la nación.

El 80% de turistas extranjeros se internan por: Cancún, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta.

“Al consolidar lo existente, vamos evitar el desvió de recursos, pero también denemos diversificar nuestro mercado, no podemos depender en un 72.5 de turistas de Estados Unidos de América y Canada, vamos a diversificarnos hacia mercados europeos, asiáticos, etc.

Señaló que en caso de estar al mando de la Sectur el próximo sexenio impulsará el turismo “internacional, extranjero, local y doméstico, el cual representa 80% de los visitantes”. Añadió que es importante diversificar los destinos, pues actualmente los viajeros se centran en 5 lugares.

Declaró que en la actual administración federal se hizo una buena labor al incrementar el número de turistas, “pero el potencial turístico de un país no se debe medir en los visitantes, sino en la derrama económica que dejan y ahora estamos en el lugar 15 en derrama”.