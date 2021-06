Lili Campos auditará la administración de Laura Beristain

La presidente municipal electa de Solidaridad, Lili Campos, informó que una vez que tome posesión del cargo ordenará una auditoría a la administración de Laura Beristain, para conocer si existen anomalías en los recursos públicos.

Campos aclaró que las auditorías a la administración saliente no son una decisión personal con el afán de exponer el malo o buen trabajo de Beristain, sino que es un proceso que lo establece la ley para exista transparencia ante la ciudadanía.

A la alcaldesa electa se le cuestionó su opinión sobre la ausencia de Laura Beristain en sus funciones como actual presidenta municipal de Solidaridad, a lo que únicamente respondió que confía en que la edil esté realizando el trabajo que le corresponde y si no es así, que los regidores tomen cartas en el asunto, “yo me enfoco a lo que me corresponde”, recalcó Lili Campos.

Asimismo, Lili Campos, anunció que ya se encuentran en los preparativos del trámite de entrega — recepción. Confía en que este proceso se realice sin contratiempos y sea lo más transparente posible.

Aunque faltas unos meses para que tome protesta como alcalde de Solidaridad, Lili mencionó que se encuentra analizando los perfiles de quienes podrían formar parte de su gabinete, con la promesa de que sean personas preparadas para desempeñar los cargos públicos.

Finalmente, Lili Campos anunció que en su gobierno se ejecutará un proyecto de remodelación para la Quinta Avenida, ya que ha sido una de las demandas con más reclamo social en los últimos años, pero que las administraciones municipales no han atendido. Pero también trabajará estrictamente en el tema de recolección de basura, de seguridad pública y el combate a la corrupción.

