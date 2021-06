A unas horas para que inicie las votaciones en Cancún y todo México, hoy, pastores evangélicos y el Obispo Pedro Pablo, hicieron un llamado a la ciudadanía para que salgan a votar este seis de junio y le tomen importancia, para no dejar las elecciones en manos de una minoría, sino que sea la mayoría quien elija.

En este sentido, Manuel Canché Ek, Pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana, “La Gloriosa Trinidad”, en entrevista, dio gracias a Dios por la bendición de poder votar como ciudadano mexicano y ejercer el voto en la modalidad de la democracia y remarcó que como cristiano tienen la obligación de orar por las autoridades, pues la biblia dice que Dios es quien pone y quita a los gobernantes.

Líderes religiosos en Cancún exhortan a fieles para que salgan a votar

Señaló que, los gobernantes deberían ser conforme al corazón de Dios, “que siempre busquen el bien del prójimo”, indicó que debido al incremento de la delincuencia y aunado con la pandemia, muchos tal vez no quieran salir a votar, por ello es que animó a la ciudadanía.

Los cristianos tienen la obligación de ir a votar

Se mostró preocupado, pues estas elecciones en Quintana Roo y en la República Mexicana han sido con violencia, donde candidatos han muerto; “mucha gente tiene ambición de poder y en eso entra la maldad y usan otros medios, otras estrategias para quitar a su contrincantes de la contienda. Ciertamente es preocupante, pero animamos a todos a orar y depender de Dios”, dijo.

Por otra parte, pero sobre el mismo tema, José Alberto Dzib, Pastor de la Iglesia Presbiteriana El Shaddai Cancún, reconoció la labor del INE y del IEQROO, ya que aparentemente están llevando a cabo todo con orden y sin contratiempos, “lo veo bastante bien, en general veo que por esa parte todo va bien”, subrayó.

Reiteró que hay mucha competencia, pero sobre todo, “guerra sucia, todos se empiezan a tirarse los unos a los otros, pero honestamente estamos acostumbrados y al final de cuenta tenemos que hacer nuestra investigación para votar por el candidato que mejores propuestas tengan”, manifestó.

También opinó que la muerte de candidatos en estas elecciones es muy lamentable y él cree que han sido promovidos dentro de los mismos partidos, donde la manera fácil, si tienes un contrincante fuerte, es el recurso más perverso, de acabar con la vida.

“Para acabar con la desigualdad social, la delincuencia y el crimen en nuestras ciudades y el mundo, necesitamos conocer y aplicar a nuestras vidas los principios del Reino de Dios que nos enseña su palabra; nuestros gobernantes no podrán hacer mucho por más que les exijamos. Así como todos debemos ejercer el voto electoral, de la misma manera todos debemos ejercer la fe bíblica para traer luz a la sociedad y desechar las tinieblas de ella”, recalcó.

Los católicos también tienen que salir a votar

En esta lista de líderes, se sumó al llamado el Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas, L.C. obispo diocesano de la diócesis de Cancún-Chetumal, quien no desaprovechó la oportunidad e hizo un llamado, “es muy triste y muy preocupante la violencia a nivel nacional que se ha levantado y nos hace ver el gran reto que tiene la democracia en México”, comentó.

Añadió que las recomendaciones antes de elegir son, pensar muy bien, si es posible varias veces y sobre todo calificar qué candidato o candidata es la mejor, fijándose en lo valores de familia, de la vida, de la libertad religiosa, la seguridad, la mejoría de la economía, la educación y salud.

“Además, es ver la gente, el tipo de persona que es, que pueda garantizar los valores fundamentales que estructuran a una sociedad, que fortalecen el tejido social, sino logramos que esas personas nos gobiernen, se seguirá despedazando el tejido social y todo lo demás que viene como consecuencia”,argumentó

Por último, afirmó que el voto, a pesar de no ser un pecado mortal el no ejercerlo, es una falta el votar que no se puede saltarse, mucho menos si se trata de católicos, “tiene que importarnos y preocuparnos y más si somos católicos, tenemos la obligación de escoger y asegurar dentro de lo que se puede asegurar, una vida cívica en los valores”, concluyó. La Verdad Noticias.