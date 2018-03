Liberan orden de aprehensión contra exoperador financiero de Borge

Un operador financiero clave del exgobernador Roberto Borge Angulo ya es buscado por la justicia federal, toda vez que fue liberada la orden de aprehensión en contra de Edgar Manuel Méndez Montoya por presunto delito de peculado. Efrén Martín/Diario La Verdad Chetumal Según la Carpeta de Investigación 351/2017, se le imputa la adquisición de seis predios por 11 millones 534 mil 699 pesos, cuando su valor real es de 189 millones 788 mil 340. Como se recordará, el 28 de noviembre de 2016 la asociación civil Somos Tus Ojos presentó una denuncia ante la PGR, en contra del ex operador financiero del ex mandatario, por ejecución de recursos de procedencia ilícita. El el juez de control liberó la orden de aprehensión contra Manuel Méndez Montoya al considerar que sí existen elementos que fundamentan la denuncia. De acuerdo con fuentes consultadas al respecto, el indiciado conoció al ex gobernador de Quintana Roo cuando estudiaron en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Posteriormente se hicieron socios y al finalizar la administración borgista, el ex operador financiero fue beneficiado con terrenos de Quintana Roo a bajo costo.

Los midas de Borge

Edgar Méndez, el operador de Borge estaba en la mira

A través de diversas empresas falsas y la manipulación en las instituciones gubernamentales se adjudicó más de 10 obras públicas sin tener experiencia previa.

Edgar Manuel Méndez Montoya pasó de ser el responsable de la “administración de gatos” de la campaña por la gubernatura de Roberto Borge al operador político y financiero estrella del cozumeleño, hasta su prestanombre gracias a la amistad que trabaron durante su paso por la licenciatura en Finanzas en el Instituto Tecnológico de Monterrey.

Edgar Méndez ganó millonarios concursos de obras, públicas muchos sin licitación, y quien a su vez utilizó a otros prestanombres con una empresa creada un mes después del inicio de la administración borgista en 2012.

Pero no solo eso, de acuerdo a autoridades de la PGR y Fiscalía Estatal, junto con el compadre del gobernador, Francisco Ruiz Anitúa, conformaron una empresa, denominada Grupo Desarrollador Rumega, SA de CV, a través de otros personajes de su confianza, para que les adjudicaran o se autoadjudicaran, millonarios contratos de obra pública, sin contar con el capital y experiencia que marca la ley. Todo ello se desglosa en denuncias presentadas ante las autoridades competentes.

No todo fue obra de la casualidad, ya que en 2007, Méndez Montoya se inició como empresario en la distribución de acero, a través de una comercializadora: EDME, SA de CV, que no es otra cosa que la fusión entre las primeras letras de su nombre y apellido. Ahora dicha comercializadora ya se diversificó y hasta provee cemento con revolvedoras para grandes obras, por decir lo menos y ya emigró a Tabasco, así como otras entidades, según reportes policiacos.

Fue en Playa del Carmen, Solidaridad, donde inició dicha comercializadora y la “meteórica carrera”, gracias a su cercanía tanto con Borge como con el compadre del mandatario estatal.

Es así que este personaje, de acuerdo a las autoridades estatales y federales, ideó una intrincada red de tráfico de influencias y corrupción que existe desde las entrañas del gobierno de Borge, donde el influyentismo y compadrazgo fueron la constante, al grado de que de manera descarada se auto otorgaron millonarios contratos de obra pública.

Conforme a denuncias de ONG´s y otros empresarios que no tuvieron la suerte de estar en el círculo cercano del gobernador Borge, dijeron que como muestra del grado de descomposición oficial están los contratos asignados al Grupo Desarrollador Rumega (GD Rumega) cuyos propietarios se les asignaron multimillonarias obras durante su gobierno.

Los socios de esta empresa oficialmente son Cristóbal Gaudiano Rovirosa, hermano del alcalde de Centro en Tabasco (Gerardo), y Raúl Gilberto Ramos Espinosa, aunque, en realidad estas personas sólo actúan como prestanombres, según pesquisas.

Impunidad, la constante

Efectivamente, conforme a empresarios constructores descontentos y autoridades, Francisco Ruiz Anitúa, compadre de Roberto Borge, estaba detrás del Grupo Desarrollador Rumega GD Rumega, junto con Edgar Méndez, operador político de Borge desde los tiempos de campaña.

En la empresa, además hubo otros personajes identificados como parte del grupo de amigos del Gobernador, como Andrés Maíz, empresario de Monterrey, y Javier Ruiz Anitúa, hermano de Francisco, que vive en Veracruz, y que junto con éste es parte del Consorcio Intra.

Cabe resaltar que en el acta constitutiva de GD Rumega, los socios de esta empresa son Cristóbal Gaudiano Rovirosa y Raúl Gilberto Ramos Espinosa, pero en realidad, se asegura, el primero es empleado de Edgar Méndez y el segundo de Francisco Ruiz Anitúa en el Consorcio Intra, precisaron los denunciantes.

Las denuncias e investigaciones señalaron que al GD Rumega se le asignaron las obras antes de que se licitaran en Compranet, y en Sintra (Secretaría de Infraestructura y Transporte).

Se les entregaban las cotizaciones de los presupuestos base para que presentaran la propuesta económica que habría de concursar en la licitación “restringida”, lo que les da ventaja sobre los demás concursantes, porque ya conocen con anticipación el costo de la obra.

Pero si se presentaba alguna dificultan para que no se les otorguen los contratos, añadieron, estaba la consigna de que los funcionarios de Sintra, tenían que descalificar a las demás empresas y es que, por si fuera poco, ya con el contrato en la bolsa, los dueños de Rumega, subcontrataban las obras, ya que no cuentan con maquinaria, experiencia y conocimiento, en suma, actúan como “coyotes”, según informaron los denunciantes.

Las autoridades precisaron que leste modus operandi constituye una flagrante violación a le ley de obras públicas, que desgraciadamente las autoridades de la supervisión, tampoco toman en cuenta

Licitaciones a modo

Hace seis años, Sintra dio a conocer el fallo de las tres licitaciones en que dividió la modernización y ampliación del camino rural Escárcega-Chetumal KM 186-Nuevo Caanán, en la localidad de Nuevo Becar, del municipio de Othón P. Blanco.

Con una inversión de poco más de 139 millones de pesos, consistía en la ampliación de un tramo de 29 kilómetros, y fue dividido en tres partes, por lo que se lanzaron tres licitaciones.

La primera licitación, con número 52010001-001-12, fue asignada a la empresa IVCA Construcciones que presentó un presupuesto de 62 millones 3 mil 518.47 pesos para la construcción y ampliación del tramo del kilómetro 55+000 al kilómetro 0+000, subtramo del kilómetro 38+000 al kilómetro 26+000 de la referida carretera.

En esta licitación participaron otras 16 empresas, incluyendo GD Rumega, cuyas propuestas fueron desechadas.

La segunda licitación, con número 52010001-002-12, fue asignada a la empresa Romsega Diseño y Construcción que presentó un presupuesto de 39 millones 411 mil 197.84 pesos para la construcción y ampliación del tramo del kilómetro 55+000 al kilómetro 0+000, subtramo del kilómetro 46+000 al kilómetro 38+000 de la misma carretera en cuestión.

En esta licitación participaron otras 15 empresas, incluyendo GD Rumega, cuyas propuestas fueron desechadas.

La tercera licitación, con número 52010001-003-12, fue asignada a Rumega, que presentó un presupuesto de 37 millones 810 mil 137.48 pesos para la construcción y ampliación del tramo del kilómetro 55+000 al kilómetro 0+000, subtramo del kilómetro 55+000 al kilómetro 46+000 de la referida carretera.

Nuevamente aquí participaron poco más de una decena de empresas cuyas propuestas fueron desechadas.

En estas tres licitaciones, el funcionario responsable de firmar las actas de fallo fue la arquitecta Viola María Cardín Ruiz, directora de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Infraestructura y Transporte.

Las licitaciones aparentemente se realizaron conforme a las reglas, según las actas, la empresa había recibido con varias semanas de anticipación la información necesaria para participar con ventaja en las licitaciones y ganarlas, según los denunciantes.

Aunque GD Rumega sólo ganó una licitación de las tres que estuvieron en juego, en realidad la información que le fue entregada fue aprovechada para posicionar también a la empresa IVCA Construcciones, que ganó la primera licitación y la del mayor monto, porque esta empresa pertenece a un personaje ligado a la política que es, al mismo tiempo, socio de GD Rumega, es decir, el premio se quedó “en casa” como se pretendió desde un principio.

Sobre la empresa Romsega Diseño y Construcción S. A. de C. V., que ganó la segunda licitación en juego, se investiga si tiene nexo con GD Rumega, y no se descarta que haya ganado la licitación de manera legítima, mejorando la propuesta de las empresas a las que inicialmente se buscó beneficiar.

Hotel de lujo

Hace casi seis años el gobernador Roberto Borge en Chetumal inauguró un hotel de lujo que opera una marca internacional, mismo que se difundió tuvo una inversión de 120 millones de pesos, mismo que construyó el Consorcio Intra, de su compadre, el veracruzano Francisco Ruiz Anitúa, el mismo que se vio envuelto en el escándalo de concesiones de obras públicas entregadas a modo en la administración del mandatario quintanarroense.

Francisco Ruiz Anitúa, compadre de Roberto Borge, estaba detrás de la empresa GD Rumega, la empresa beneficiada por el gobierno estatal, desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra), con al menos 10 licitaciones, es decir, entregándoles información de forma anticipada, eliminando a competidores y facilitándoles el proceso para que ganen los concursos.

En suma, GD Rumega es sólo una empresa membrete, creada un mes después de la toma de posesión de Roberto Borge, con el único objetivo de beneficiarse de los proyectos de obra pública gracias a sus nexos con el ex gobernador en lo que constituye un claro caso de corrupción y tráfico de influencias.

Y como producto de ello, ahora los hermanos Ruiz Anitúa son propietarios de las franquicias internacionales según se dijo, que se han expandido sin reservas por los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco, resaltan las autoridades.

Aunque no se le considera socio, parte importante de este grupo es el tabasqueño Germán Garduza Linares, quien actúa como operador y le responde directamente a Edgar Méndez. En la campaña de Roberto Borge, Garduza Linares colaboró como asesor de Control de Gastos de Campaña, se dijo.

Según la información recibida, Garduza Linares tuvo la labor de hacer contacto con el empleado de Sintra, así como de monitorear y estar pendiente del proceso de la asignación de las obras.

Vínculos con la mafia

Después de que un juez federal de Corpus Cristi, Texas, liberó una orden de aprehensión contra el empresario Oscar Gómez Guerra, por delitos de lavado de dinero, el mundo se le vino encima a su cuñado y ex gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, el mismo a quien la Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de nuestro país acusaron a mediados del año 2012 de “enriquecimiento ilícito” y “lavado de dinero” por más de 430 Millones de dólares

Pero lo relevante es que en Benito Juárez, Cancún, se le aseguraron seis apartamentos que tenían en el exclusivo complejo residencial Torres Emerald, situados en plena zona hotelera, además de otros dos en Puerto Cancún.

En Solidaridad, le fueron aseguradas dos propiedades ubicadas en el fraccionamiento residencial Marea Azul, en Playa del Carmen, mientras que en Isla Mujeres se le habría asegurado otro predio en un complejo naviero, donde está también involucrado como prestanombres Mohamed Faroud Fatemi Corcuera, a quien ahora también se le ha mencionado como coparticipe en esta nueva red de corrupción.

Correos comprometedores

Para corroborar lo anterior, los quejosos mostraron una serie de correos electrónicos, donde comienzan con un mensaje de David Hernández Muñoz, un empleado de GD Rumega que informa del envío de las bases de proyectos de mejoramiento urbano similares a un proyecto de Puerto Morelos que finalmente les fue asignado.

En este correo se marca copias para Edgar Méndez, operador político de Roberto Borge, así como los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa y Germán Garduza Linares.