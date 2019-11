Leyendas Mayas: La leyenda del Makech “el hombre escarabajo”

Cuzán era una hermosa mujer, tan radiante, llena de luz, de hermosos cabellos negros como la noche, labios rojo como el fuego apagándose en las brasas y ojos que cautivaban a cualquier hombre, su nombre significaba ave en maya, gracias a su cabello largo que al soplar el viento los movía como alas.

Su padre Ahnú Dtundtunxcaán, era protector de ella, no dejaba que nadie se le acercara para no manchar la hermosa mujer en la que se había convertido su hija, paro tan pronto Cuzán estaba lista para el matrimonio su padre la cedió en matrimonio al príncipe Ek Chapat, futuro Señor de todos los reinos quien deseaba casarse con ella.

Cuando ya estaba todo formalizado para el matrimonio, cuando la princesa fue a agradecerle a su padre los tesoros del botín de guerra que le había enviado, para su futura vida le halló acompañado de un hermoso joven llamado Chalpol.

Cuzan quedó atrapada por el guerrero que acompañaba a su padre y desde ese momento juraron no olvidarse nunca, y se amaron con locura sin importarles que pudiera pasar si los encontraban entregando su amor.

Cuando el rey supo que Chalpol era el amante de su hija, ordenó que fuera sacrificado. Cuzán le pidió a su padre que no lo sacrificara, prometiendo que jamás lo volvería a ver y que aceptaría con obediencia ser la esposa del príncipe de Nan Chan.

Cuando Cuzán sintió que ya todo estaba perdido y que el amor que tanto había esperado y que no lo volvería a ver un hechicero se le acercó en el silencio de la noche y le ofreció un escarabajo lleno de piedras preciosas que rodeaban al insecto llamándole “Makech”.

Y desde ese instante la Cuzán nunca se separó de él diciendo: “Makech, eres un hombre, escucha el latido de mi corazón, en el vivirás siempre. He jurado a los dioses no olvidarte nunca. Makech, los dioses no han conocido nunca un amor tan intenso y tan vivo como este que consume mi alma”.