Leyendas Mayas: La cabeza sin cuerpo, hechos reales

Era una noche oscura, cuando el ahora ya hombre dijo que a la edad de 13 años mientras dormía enfrente de la cama de su madre estaban unas escaleras de metal y una silla de madera, sin embargo una noche vio una cabeza humana y escuchó ruidos extraños en la escalera de metal, donde al final nunca supo qué fue lo que pasó.

En ese tiempo muchos niños le preguntaban si había visto algo inusual en la noches, como a las dos o tres de la mañana y su respuesta era que no y sólo le decían, que cuando vea algo extraño prendiera la luz, cosa que él hizo caso y se dijo que cuando sucediera lo iba a hacer sin ninguna preocupación.

Comentó que un día por la noche estaba acostado en su cama, como a las dos de la mañana, de pronto despertó por un ruido, mismo que provenía de las escaleras como si alguien se estuviera subiendo, al instante miró hacia el costado izquierdo de su mamá, donde estaba una silla de madera que todo el tiempo se mantenía vacía, pero esa noche al escuchar las escaleras en esa silla miró y vió una cabeza de espaldas.

El cabello de la cabeza era chino y se veían sus rizos, “yo sorprendido me senté en mi cama y diciendo, esto no está pasando, me froté los ojos para volver a ver y estar seguro de lo que veía no era real, sin embargo seguía viendo esa cabeza y las escaleras seguían sonando”, dijo el ahora hombre.

Señaló que se armó de valor para acercarse a la silla que estaba junto a su mamá, mencionó que no podía gritar y tampoco tuvo las fuerzas necesaria para prender la luz, lo que hizo es empezar a caminar hacia la silla donde estaba la cabeza, dio un primer paso, pero cada paso que daba, la cabeza en la silla comenzaba a girar hacia él.

“Al cuarto paso pude ver la mitad del rostro, un rostro escalofriante, un rostro que se le escurría sangre desde la frente, al ver eso no pude seguir caminando, de inmediato me di la vuelta y corrí hacia mi cama y me tape con mis cobijas y al instante, empecé a vomitar”.

Comentó que en ese momento su madre despertó y prendió la luz, misma que le preguntó qué tenía, pero en ese momento las escaleras dejaron de sonar y la cabeza que estaba junto a la silla ya no estaba.

“Al día siguiente mi abuela con tal de que yo no me asustara, ella me dijo que los sonidos de la escaleras era ella quien subía y que lo que había en la silla era su peluche, pero nada de eso era verdad, porque al día siguiente la escalera siguió sonando y la cabeza siguió apareciendo”, concluyó.