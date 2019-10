Leyendas: Las mujeres del mar, tarde o temprano las reclamará el agua

Las leyendas han existido desde hace mucho tiempo y son aquellas historias que son transmitidas de generación en generación y que llegan a nosotros gracias a nuestros abuelos, padres o algún familiar que nos cuenta estas fascinantes historias que en muchas ocasiones son difíciles de asimilar.

Una de estas leyendas poco conocidas en las grandes ciudades es el de las mujeres del mar o del agua, que son bien conocidas en las comunidades mayas como en el sur de Quintana Roo, como el de las mujeres del mar, o mejor dicho del dios Chac, que reclama cada determinado tiempo a una joven para llevársela.

En el auge de las civilizaciones mayas es bien conocido que se realizaban rituales que incluían entre otras cosas sacrificios de humanos, sin embargo existía una ofrenda muy importante, una mujer joven y virgen que era ofrecida en algún cenote, es el caso de Chichén Itzá, en donde podemos corroborar esta información al emprender un tour.

Sin embargo con el paso de los años la civilización maya desapareció, solo quedaron pequeños poblados que aún conservaban las tradiciones, con la llegada de los colonizadores los sacrificios dejaron de realizarse, pero el dios Chac que controla el mar no estaba muy contento.

Cuenta esta leyenda que son un limitado número de mujeres las que son seleccionadas para ser el regalo al dios Chac, necesitan haber nacido en el mes de mayo, cuando las flores huelen mucho, o en octubre cuando la luna brilla más, estas mujeres son las afortunadas de ser atraídas a los cuerpos de aguas y muchas veces no saben qué es lo que pasa en realidad María, una señora mayor como de 70 años o más, comentó que ella nació en mayo y era una joven cuando notó que cosas extrañas pasaban alrededor de ella, de pequeña siempre se le caía los vasos de agua, incluso cuando solamente estaban parados aquellos recipientes el vaso se volteaba en dirección hacia ella, no refrescos, no atole, no leche, solo agua.

Otra de las características es que en sus cumpleaños es un día en el que de seguro lloverá, incluso existen mujeres que afirman que el agua del pozo se rebosaba cuando alguna de ellas se posaba cerca de estas construcciones, estas son claras señales de que es una mujer del mar.

Sin embargo al pasar el tiempo y estas mujeres se casan y tienen a su primer hijo, todo cambia puesto que Chac, celoso, enviará calamidades referentes al mar y al agua, como le sucede a doña María que ahora vive en Cancún y quien asegura que no le gusta ir a la playa porque jura que el mar se pone bravo.

Después de no haber ido con Chac, el dios maya vivirá una especie de divorcio con las mujeres del mar, cada que estas mujeres se acercan al mar o alguna playa, esta se “pica” o se pone bravo, al momento de meterse a la playa y tocar el agua este se pondrá sumamente agresiva y tratará de arrastrarla, si visitan un cenote al momento de entrar se avivarán las corrientes internas y de seguro lloverá y si es temporada de lluvia, su casa es muy probable que sea de las que se inunden, esto seguirá al paso de los años hasta que un día la mujer naturalmente muera.

En ese momento se reconciliarán Chac y la Mujer del Mar, el día de su muerte lloverá de una forma tan fina como sereno, y los días siguientes se verá en la mañana mucho sereno que favorecerá el nacimiento de flores que la acompañen en su tumba, pero aquí no acaba la historia pues es un ciclo y Chac seleccionará a otra joven mujer.