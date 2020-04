Leyenda del Viernes Santo; ‘se nubla el cielo y hasta llueve’, por María Hernández

Desde años atrás, el Viernes Santo es una fecha muy importante para los creyentes cristianos, más los católicos, quienes están arraigados a creencias milenarias de que en este día del año se conmemora un año más de la muerte de Jesús de Nazaret.

Las tres de la tarde es una hora muy importante según nos cuenta Doña María Hernández, quien asegura que esa era la hora en que el cielo se ponía triste debido a que es la hora cercana a la muerte del hijo único de Dios, según la señora creyente católica, cada año se oscurece el cielo.

Ta vez te inerese: VIDEO: Cielomoto; ¿el sonido que paralizó a todo Cancún?

Viernes Santos con lluvia, según la leyenda

Leyenda del Viernes Santo; ‘se nubla el cielo y hasta llueve’, por María Hernández

Según las recomendaciones de los más viejitos de la casa, los días Viernes Santos se debe guardar respeto y no hacer nada, no salir, no ir de fiesta, a la playa u otros lugares en forma de agradecimiento.

Más notas de Cancún

“El Viernes Santo es día de oración y de quedarse en casa e ir a misa, mucha gente sale en esa fecha y ocurren desgracias, mucha gente se ahoga en la playa, así lo he visto por años, mis padres y sus padres de ellos decían que eso se debe a que en ese momento no hay nadie que te cuide pues el hijo de Dios está muriendo”. Nos comentó doña Mari.

Noticias Cancún Hoy

Leyenda del Viernes Santo; ‘se nubla el cielo y hasta llueve’, por María Hernández

Estos conocimientos pasan de generación en generación y aunque esto no está comprobado científicamente, existen coincidencias impresionantes que pueden poner a cualquiera a pensar los acontecimientos que suceden en esta fecha importante para los creyentes católicos, en años pasados se suspendió el viacrusis viviente en el mirador debido a la lluvia.