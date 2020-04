Leyenda Maya: La perrita que cantaba y mecía la hamaca del bebé ¡impactante!

Las leyendas, son historias que nos cuentan nuestros abuelos y que van pasando de generación en generación, contienen mensaje muy poderosos que nos enseñan a vivir, algunos nos pueden sorprender por los detalles que suceden en estas narraciones, este es el caso de una señora que vio ante sus ojos un hecho sin precedentes .

Esta historia está protagonizada por una mujer mestiza de edad media, quien recientemente había tenido un bebé el cual no pasaba el año de edad, esta mestiza vivía acompañada de su único hijo y de una perrita que siempre estaba con ellos, sin embargo la escasez de la casa se reflejaba en los huesos y la piel de la perrita que pasaba mucha hambre junto a la pequeña familia.

Tal vez te interese: COVID 19 es MÁS mortal en Quintana Roo que en el resto del país y el mundo

Perrita cantó como persona para arrullar a bebé

Llegada la tarde y cuando bajaba el sol, la mujer tenía que ir a buscar agua a tres casas de distancia, sin embargo en ese momento comenzaba a pensar en su bebé, todos los días era lo mismo al llegar a la casa el bebé había despertado y comenzaba a llorar ante la ausencia de su mamá.

Leyenda Maya: La perrita que cantaba y mecía la hamaca del bebé ¡impactante!

Entre la desesperación del llanto del niño y la pesadez por buscar por cargar el cántaro de agua, la mujer comenzaba a regañar a la perrita, que era la única con quien podía hablar, le decía cosas como si fuera otra persona, entre otras cosas le decía que no ayudaba en nada, después de un rato se le pasaba el enojo y todo seguía como si nada, hasta que llegara el día siguiente y la hora de ir a buscar más agua.

Más leyendas mayas AQUÍ

Cierto día la mujer en un arranque de desesperación salió de su casa refunfuñando y miró a su perrita quien la veía directamente hacia los ojos y la mujer le dijo; “si despierta lo meces y le cantas”, esto claramente en idioma maya, la mujer fue por su cometido y ya de regreso a unos metros de su casa comenzó a oír el canto de la voz más bonita que haya escuchado en su vida, como un dulce ángel.

El perro que mece la hamaca y canta

La mujer sintió mucho miedo pues no esperaba visita y en el pueblo no había gente que la fuera ver a esa hora, caminó con más velocidad y al entrar a su casa lo que vio la dejo paralizada, era la perrita que estaba parada en las patas traseras recargándose en la hamaca y meciendo a la bebé mientras cantaba con su hermosa voz, era la misma canción que ella le cantaba su bebé todos los días para dormirlo.

Leyenda Maya: La perrita que cantaba y mecía la hamaca del bebé ¡impactante!

Más notas de Quintana Roo

ante el miedo la mujer dejó caer su cántaro de agua y éste no se rompió pero ya en el suelo, del fondo de este cántaro comenzó a brotar agua, mucha agua que corrió por el terreno hasta llenar un cueva vacía que se volvió un cenote, esto en su propio patio.

El canto más dulce

La mujer entendió que eso fue una ayuda de arriba para que no tenga que dejar a su bebé solo, está agua era curativa y la gente pagaba por llevarse un poco, entonces la perrita, el bebé y la mestiza no volvieron a pasar hambre, la perrita no volvió a hablar pero vivió una vida larga, como persona .

Leyenda Maya: La perrita que cantaba y mecía la hamaca del bebé ¡impactante!

Tal vez te interese: Historias de Terror Cancún: La cabra que hablaba y se columpiaba

Existen versiones diferentes en toda la península de Yucatán, muchos dicen que lo que se formó fue un lago y que es el que está en Chocholá, otros dicen que está en Tekax en Yucatán, unos más aseguran que esto sucedió en Chuiná, Campeche.