Ley de estacionamientos públicos ordenaría a plazas comerciales a prestar servicios gratuitos

Fue el pasado 07 de abril cuando la verdad, dio a conocer el cobro de los estacionamientos de las más de 70 plazas comerciales de las cuales 45 pertenecen a la asociación de plazas comerciales del sureste, y al menos 25 no están afiliadas a esta asociación. De estas tan solo 10 cuentan con el servicio de estacionamientos dentro de sus plazas comerciales, realizando cobros de 13 a 20 pesos por hora, aun cuando muchas de estas plazas no cuentan con el seguro en caso de robos o daños a los usuarios y no cuentan con servicios para personas con discapacidad, según datos de la asociación de plazas comerciales.

En el reglamento del municipio se autoriza el uso gratuito por un mínimo de tiempo de 20 minutos para toda persona que ingrese al estacionamiento y salga del mismo en el marco de ese periodo de tiempo, el cual en ocasiones no se respeta, cobrando la hora completa a quien utilice este servicios de estacionamientos.

Por lo cual buscan poner en orden esta reglamentación en el congreso del estado de Quintana Roo, por consiguiente la diputada Marcelina de Jesús Sagrero Balado, presidenta de la comisión de educación, ciencia y tecnología, integrante del grupo parlamentario del partido nueva alianza, presento la iniciativa de ley de estacionamientos públicos gratuitos para el estado de Quintana Roo.

En esta ley se propone la regulación de los estacionamientos, creando así el servicio gratuito en los centros comerciales, garantizando cajones de estacionamientos para los vehículos de personas en situación de vulnerabilidad. Esta iniciativa contiene una serie de elementos dirigidos a responder a las insuficiencias normativas que se han observado en lo concerniente a los estacionamientos de vehículos.

En esta iniciativa se establece que los estacionamientos públicos destinados en forma principal a la prestación al público del servicio de recepción, acomodamiento, guarda, almacenamiento y devolución de vehículos, deberán ser sin costo alguno para la persona usuaria, en los espacios físicos pertenecientes a establecimientos mercantiles bajo el dominio de una empresa comercial, industrial o de servicios, como las plazas comerciales o similares.

El Comité de Imagen Urbana de Cancún (CIMUC) respecto a este tema señala que hay mucho que hacer con los negocios que no tienen estacionamientos, ya que las plazas deben de prestar este servicio, para evitar congestionamientos viales cerca de estas plazas comerciales sobre todo en horas picos.