Ley de Bienestar Animal reúne a opositores y activistas en Cancún, la ley deberá ser aprobada y después modificada

La ley de Protección y Bienestar Animal reunió a activistas defensores de animales pero también a galleros y seguidores de la fiesta brava en las instalaciones del Congreso de Quintana Roo de la zona norte, para analizar la ley y su pronta publicación.

Las instalaciones del Congreso de Quintana Roo se convirtió en la entrada en un desfile de mantas y carteles de ciudadanos que defienden la pelea de gallos y tauromaquia, mientras que adentro de la sala de juntas del congreso se encontraban activistas que impulsaron la Ley de Bienestar Animal y que solicitaban información sobre la publicación de la misma para que se haga valida.

En la reunión asistieron diversas agrupaciones civiles defensoras de animales en el estado para discutir los avances de la ley que fue aprobada el pasado 26 de junio, pero que aún no se ha publicado. La reunión fue atendida por el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila y la diputada panista, Eugenia Solís Salazar.

Presidente de la Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila y la diputada Eugenia Solís.

El veterinario Jorge Arturo Dzul, presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Quintana Roo, dijo que no se ha avanzado con los diputados ya que la ley aún no se ha publicado a pesar de haber sido aprobada y aún continúan las pláticas con legisladores, además señaló que el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, no tiene claridad de su postura de estar a favor o en contra de las corridas de toros y peleas de gallos, y se posicionó en argumentar que la ley está incompleta y que se afecta la economía de los trabajadores que se dedican a las actividades de tauromaquia y galleros.

Por su parte, el presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, explicó que se ha atendido a ambas partes tanto opositores de la ley como a los que la impulsaron.

“El tema de fondo es que en el dictamen no venía contemplada la prohibición que en el pleno a propuesta de dos diputadas se terminó aprobando en una votación dividida pero lo hemos planteado hay una ley imperfecta porque está la prohibición pero no está la sanción. Es un compromiso de este congreso escuchar y estamos a contra reloj para poder hacer una modificación, pero la modificación si llegase a haber, tendría que esperarse la publicación de la ley no puede modificarse lo que no está publicado porque no es texto vigente”, dijo el diputado panista.

Explicó que la publicación de la ley en el Diario Oficial de Quintana Roo depende únicamente del Poder Ejecutivo y posteriormente hacer consensos entre diputados para una posible modificación.

Aclaró que el día de la votación de la Ley de Bienestar Animal no se le agregó la fracción número 12 que era referente a las sanciones referente al tema de pelea de gallos y tauromaquia, y que fue agregada de último momento en el dictamen que analizaba la comisión de diputados.

“El error está en el pleno cuando se propone solamente la prohibición y no se propone la sanción, de hecho generamos la duda, verificamos el video y efectivamente solo se propuso la prohibición, nunca se habló de una sanción, no se puede poner algo en una ley que nunca fue votado”, dijo Martínez Arcila.

Agregó que existen plazos para que el Estado publique la Ley de Bienestar Animal, sin embargo, no se contabilizan este plazo de 10 días cuando el Congreso se encuentra en receso legislativo hasta que inicie el período legislativo el próximo 5 de septiembre. En este mismo mes entrará la XVI Legislatura de Quintana Roo a trabajar, por lo que de no hacerse un consenso entre diputados de este congreso podría quedar en manos de la XVI Legislatura la modificación de la ley cuando sea publicada en el Diario Oficial.

“Si este congreso genera un consenso a favor de hacer modificaciones podrá presentar pero hasta que no se publique la ley, sino consensos de mayoría no tiene razón de ser que se busque modificar algo si no vas a tener la mayoría para modificarlo, ya será la otra legislatura”, puntualizó el presidente de la Gran Comisión.

Declaración de patrimonio cultural la tauromaquia y pelea de gallos en Felipe Carrillo Puerto un bloqueo más para la Ley de Bienestar Animal

El Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto recientemente el cabildo declaró como patrimonio cultural inmaterial, la tauromaquia, pelea de gallos, charlotadas y carreras de caballos, lo que resulta un obstáculo más para la Ley de Bienestar Animal.

Para Flor Tapia Pastrana, directora general de la Asociación Opus Magnum de México, la acción del ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto la combatirán con un amparo, ya que consideran que el gobierno municipal no tiene facultades para designar patrimonio cultural este tipo de segmentos, ya que son acciones que se hacen validas cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura conocida como la Unesco por sus siglas en inglés, lo declara.

Aclaró que no buscan afectar las tradiciones de las comunidades en el estado, pero que quieren detener el maltrato animal que se ejecuta a través de las corridas de toros y peleas de gallos y en ese sentido no cederán.

El presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Quintana Roo dijo que esta validación municipal en torno a convertir en patrimonio cultural intangible la tauromaquia y pelea de gallos, es un acción de retroceso para un gobierno, que se deberá combatir legalmente, además de mencionar que estas prácticas con toros no son mayas, sino una adaptación de actividades españolas, y que en torno a este negocio existe mucho dinero de por medio que no está regulado en materia de pago de impuestos y a su vez está dificultando la publicación de la ley.

“Nosotros proponemos el plan B tratar que todo se haga a través de los tribunales, nuestro equipo de abogados se va a encargar de esta situación con sustento jurídico”, dijo el especialista.