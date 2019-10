1 /3 Así luce ahora el kinder. La directora Fermina Xicú Nahuat Les prometieron decorar kinder y les pintan drogadictos y demonios en Playa del Carmen

Padres de familia del Kinder Álvaro Obregón, ubicado en calle 20 con 85 norte, de la colonia Ejidal, en Playa del Carmen, se encontraron este día con las paredes del colegio externas llenas de grafitis de demonios, una mujer semi desnuda y un sujeto fumando droga, rayones que la directora y maestras afirman que “les vieron la cara” ya que no fue el trato con el grupo “Pelaná” que se acreditó las pintas.

“Estos jóvenes vinieron a la escuela, nos hicieron la solicitud de pintar la escuela, los murales, es un festival nacional de pintura y entonces a nosotros se nos hizo padre de que nos pintaran la escuela y les dimos opciones, una de las opciones en aquel momento cuando ellos llegaron estábamos viendo los temas del aniversario de Quintana Roo”, comentó en entrevista la directora Fermina Xicú Nahuat.

Explicó que los jóvenes recibieron la indicación de decorar los muros con imágenes relativas a los once municipios o al mar, pero esta mañana al llegar a las instalaciones se encontraron con pintas en colores fuerte y que no reflejan el espíritu educativo infantil que caracteriza a la institución.

“La idea era que pintaran algo bonito, algo alusivo sobre todo al preescolar, pero estoy viendo que pintaron cosas muy fuertes que lejos de fomentar valores está fomentando grafitis, está fomentando cosas que no me gustaron; en fin no dimos esa autorización de que nos pinten, al menos yo como directora”, señaló la maestra.

Quizás te interese: EXPEDIENTE: Laura Beristain y la tragedia de Playa del Carmen

Finalmente la maestra se dijo decepcionada y aceptó que aunque ella dio la autorización no fue lo acordado, así mismo advirtió que hablará con los jóvenes para que se corrija la temática, sobre todo las palabras obscenas. “Tal parece que lejos de rescatar los valores, estamos fomentando que no se den esos valores”, concluyó.