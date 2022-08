Lento el registro de Retur Q, empresas turísticas sin interés

A pesar de que habrá sanciones a las empresas que operan sin certificado de Retur Q, pocas empresas se han registrado en los primeros 10 días, según el secretario de turismo Bernardo Cueto son 150 en total las que ya han cumplido con el decreto estatal.

"Voy a informar que desde el 11 de agosto, día que se lanzó la convocatoria para el Registro Estatal de Turismo de Quintana Roo a través de su publicación en el periódico oficial de Quintana Roo, en 10 días hemos tenido alrededor de 150 empresas en el sistema y más del 50 por ciento ya cuenta con su constancia de registro.

"Hay que recordar que es la primera etapa se están registrando las empresas hoteleras, empresas turísticas fijas que forman parte de la primera etapa de registro, vamos avanzando bien. Invitamos a todo el sector a que continúe las labores de registro y sigamos fortaleciendo la calidad, la certeza y la confianza de la calidad turística del Caribe mexicano" dijo.

Son las mismas empresas Turísticas de Quintana Roo las que se certificarán como parte del registro

Aunque señaló que van bien, en comparación a registros similares como el CPPSIT por la pandemia, en donde se registraron más de 6 mil empresas turísticas, el número es pequeño.

El actual promedio de registro es de 150 cada 10 días o 450 en un mes, cada etapa tiene un promedio de días para realizarse el registro según el comunicado, pero si se extendiera el plazo hasta diciembre y siguiendo el ritmo actual se alcanzaría llegar a 2 mil 250 empresas.

En contraste, en 2020 la sectraría de turismo de Quintana Roo lanzó un registro llamado Certificación y Prevención Sanitaria en Instalaciones Turísticas, CPPSIT, en el cual emitían si las empresas estaban preparadas para ejercer los servicios con los protocolos sanitarios, a esta primera convocatoria fueron más de 6 mil empresas las que se registraron.

Si son las mismas empresas Turísticas de Quintana Roo las que se certificarán como parte del registro, 2 mil 250 empresas representa una tercera parte de lo que se registró en 2020, por lo tanto 150 empresas cada 10 días es muy poco para lograr llegar a la meta.

Si las empresas no se registran habrá una sanación, la que hasta ahora no se ha especificado, según Sergio León Cervantes, presidente de Empresarios por Quintana Roo, tendrían una reunión con Sedetur para especificar cuál sería la sanción pues no quedó claro.

