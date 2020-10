Lentitud en trabajos en la Quinta generan desconfianza: comerciante

Lentitud en trabajos en la Quinta generan desconfianza, denuncian comerciantes.

Luego de impedir que ingresara maquinaria pesada a la calle 2 de Playa del Carmen con el objetivo de retirar el adoquín, Pedro Canché, comerciante de artesanías expresó su desconfianza debido que a cinco o seis meses de iniciados los trabajos estos no han concluido por lo que las afectaciones inmediatas de esto es el alejamiento del turista, principal cliente de las artesanías mexicanas.

“Definitivamente nos afecta a todos, a los comerciantes, los vendedores a todos los que dependemos de los negocios, de todo esto, entonces lo que queremos es que no se abra la calle 2, que no se quite el adocreto, pues porque hay mucho trabajo que ya se ha empezado y pues no se ve avance, no se ha concluido nada”, dijo en entrevista Pedro Canché, comerciante de artesanías.

Explicó que la ocurrencia de Laura Beristain de seguir abriendo calles sin terminar los trabajos afectará directamente a las más de cien familias que dependen del comercio de artesanías en el tramo que conecta la calle 2 con las avenidas 10, la Quinta y la zona de playas, por lo que advirtió no permitirán la destrucción de la calle sin antes, la constructora no da muestra de que puede concluir los trabajos de otras arterias.

“Es obvio que sí necesitamos remodelación y todas esas cosas, pero si no se hace el trabajo, se empieza y se demora tiempo meses, y todo los afectados somos todos directamente y toda la familia que dependemos del poco turismo que hay y que nos ha afectado desde la pandemia, los huracanes, entonces pues en eso no estamos de acuerdo en que se levante el adocreto”, denunció.

Finalmente comentó que no es justo para las más de cien familias afectadas, por lo que si el trabajo se hiciera de forma eficiente y rápida no habría problema, pero la percepción es que no se ha avanzado en nada desde el inicio de los trabajos hace cinco o seis meses.

