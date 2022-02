Lentitud de obra pública ahuyentará a visitantes en Mahahual.

Prestadores de servicios turísticos de Mahahual manifestaron que la eventual no conclusión de los trabajos de rehabilitación de la carretera Cafetal-Mahahual podría impedir la llegada de visitantes a la Costa Maya durante el asueto de Semana Santa.

Y es que, de acuerdo con el líder de la Asociación de Hoteles en la Costa Maya, Gerardo Pérez Zafra, es evidente que las labores de reparación de la vía terrestre de comunicación no concluirán antes de las vacaciones de la llamada Semana Mayor.

Ya empezaron a trabajar en la rehabilitación de la carretera, es algo que habíamos solicitado, pero van lentas las obras, yo creo es importante conocer cuál es el avance físico y el avance financiero.

Destacó que, de acuerdo con sus proyecciones, partiendo de los recorridos que han realizado para conocer los avances, las obras apenas llevan un 10 por ciento de avance.

Los trabajos penas fueron retomados hace un par de semanas, luego de haber sido suspendidas durante el periodo vacacional de las fiestas decembrinas, para evitar que los materiales en el pavimento, e incluso la maquinaria pueda causar un accidente vehicular.

Sin embargo, hay que señalar que la Secretaría Estatal de Obras Públicas (SEOP) hace apenas unos días informó que a obra de mejoramiento del referido tramo carretero presenta un avance del 40 por ciento.

¿Lista en marzo?

Incluso, según la información difundida por la SEOP, los trabajos de rehabilitación, de acuerdo con lo programado, deberán concluir a más tardar el 31 de marzo del presente año.

Gerardo Pérez manifestó que existe escepticismo en torno a la velocidad y calidad de los trabajos, por lo que insistió que temen que afecte el arribo de visitantes a la Costa Maya.

Amenazó con que habitantes de Mahahual y empresarios no firmar los documentos de la obra si no se les da información de manera continua, no sólo del avance de la misma, sino también sobre la aplicación de los recursos destinados para ella.