Legisladores se reúnen con el titular de SEFIPLAN

Diputados integrantes de la XV Legislatura sostuvieron una reunión de trabajo con la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado, Yohanet Torres Muñoz, con quien abordaron temas como la Ley de Derechos, la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas, así como la propuesta que presentó la Fiscalía General del Estado para obtener mayor presupuesto para una mejor operación.

La secretaria fue recibida por el presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Emiliano Ramos Hernández, así como por el presidente de la Gran Comisión del Congreso, Eduardo Martínez Arcila. Al término del encuentro, el diputado Ramos Hernández informó que esta fue una primera reunión de varias que sostendrán con la responsable de las finanzas del Estado.

“Tuvimos una reunión con Sefiplan y legisladores para una primera discusión de temas en común, iniciativas que ha presentado el Ejecutivo del Estado como la modificación a la Ley de Derechos y una modificación a la Ley de Impuesto al Hospedaje, además del tema que presentó la Fiscalía General del Estado”, dijo el legislador.

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso también indicó que se han sostenido diversas reuniones con personal de la Fiscalía a partir de la reunión que tuvo lugar el pasado 28 de febrero en donde el Fiscal solicitó mayor presupuesto para la operación de este organismo.

Al respecto el diputado Emiliano Ramos dijo que le explicaron a la secretaria Yohanet Torres lo que el Fiscal puso sobre la mesa en materia presupuestal e indicó que se analizará una respuesta con base en un programa de proyectos y resultados.

“Quedamos ya de establecer una agenda de trabajo. El próximo viernes tendremos una segunda reunión en (el municipio de) Benito Juárez para empezar a resolver temas de la Ley sobre Venta y Consumo de Bebidas Alcohólicas y estaremos viendo también el tema de la Fiscalía. En este último tema nos pidió Sefiplan que le diéramos estos días para que ellos pudieran analizar lo que hoy les entregamos, que es lo que nos propuso la Fiscalía, pero ya convertido con acciones concretas: son 9 acciones concretas con un presupuesto y una meta que se espera obtener”, explicó.

El legislador dijo que después de esa reunión del viernes próximo, se convocará a la Fiscalía para que, “junto con Sefiplan y legisladores, podamos empezar a lograr los acuerdos presupuestales”.

La titular de Sefiplan, Yohanet Torres Muñoz, ratificó los temas abordados en el encuentro de hoy y coincidió en que habrá otras reuniones para analizar las diferentes propuestas que se han hecho en la Ley de Alcoholes, en la Ley de Derechos y en relación a la propuesta del Fiscal: “esas son las dos iniciativas y la propuesta del Fiscal, de la cual hemos iniciando un análisis.

En el tema de la Fiscalía no avanzamos mucho porque apenas se está presentando esta propuesta, fue el último tema que vimos, la presentación y la justificación que hizo el Fiscal a ellos y hasta ahí avanzamos. Yo creo que sí hay posibilidades, es un tema importante que tenemos que apoyar por la misma seguridad. No he analizado en su totalidad la propuesta, les pedí que me diera oportunidad para hacer este análisis y lleguemos a un arreglo que sea lo más importante”.

A la reunión también asistieron los diputados Yamina Rosado Ibarra y Fernando Zelaya Espinoza, así como diversos funcionarios de Sefiplan.