Legalidad para seguir construyendo: Cristina Torres.

Cristina Torres Gómez.

La Comisión de Planeación y Desarrollo Económico que preside la diputada Cristina Torres Gómez, se reportó lista para trabajar así como para recibir las propuestas de sus integrantes y/o presentar iniciativas que se estarán trabajando en el Congreso del Estado de Quintana Roo, aseguró en entrevista la ex presidente municipal de Solidaridad.

“Lo más sobresaliente es haber rescatado la legalidad para poder seguir construyendo porque Quintana Roo es un estado que crece de manera exponencial y no puede la Legislatura atorarse por cuestiones de interpretación legal”, mencionó durante la presentación del Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah.

Sobre los recortes que realizó el Gobierno Federal en materia de turismo o en materia de educación, la diputada los calificó de groseros para un estado como Quintana Roo. “El verdadero reto será en eficientar el ingreso y potencializar el egreso para que este sea exclusivamente sobre temas necesarios y en generar incentivos para que el crecimiento económico continúe”, dijo.

Agregó que las acciones están enfocadas para que la generación de empleos se mantenga y el turismo que es la base del desarrollo de Quintana Roo no sufra con el nivel de recortes aplicados por el Gobierno Federal, por lo que señaló, habrán de trabajar de la mano con los secretarios y empresarios para que el gobierno -a través del Legislativo- genere las bases para que la inversión no se disminuya.

“Hacer frente a esta crisis sin aumento de impuestos, yo creo que debería ser la fórmula”, enfatizó.

Finalmente hizo hincapié que esta legislatura será de muchos consensos, en donde los diputados tratarán de mantener mucho diálogo, de no tomar decisiones al vapor, que solo generan parálisis y enfrentamiento que no benefician a los quintanarroenses. “Ese no es mi estilo como lo he dicho antes, se trata de priorizar la ley, pero si se trata de sumar consensos también hay que sumarse por el bien de Quintana Roo”, concluyó.