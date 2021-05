Le sale barato a partidos políticos en Cancún violar protocolos sanitarios

Desde el inicio del proceso electoral para elegir al próximo alcalde o alcaldesa en Cancún, se ha evidenciado cómo los partidos políticos decidieron hacer sus campañas como si el COVID-19 no existiera, arriesgando la salud de los ciudadanos, lo cual continúan haciendo hasta el momento, pero a pesar de estas acciones las sanciones que pueden recibir solo oscilan entre 17 mil y 170 mil pesos, es decir, al final le saldrán baratos su actos de irresponsabilidad.

En La Verdad Noticias hemos evidenciado en varias ocasiones como las aglomeraciones en caminatas o mítines, el contacto físico entre aspirantes a la presidencia municipal y simpatizantes e inclusive usar cubrebocas de manera incorrecta, han sido una constantes en estas campañas políticas, situación que en medio de una pandemia significa un alto peligro de propagar el virus antes mencionado.

Pese a este panorama donde los partidos políticos actúan de manera consciente decidieron ignorar los riesgos utilizando a los ciudadanos para mostrar su poder, el director de Prevención de Riesgos Sanitarios del Gobierno del Estado, Miguel Pino Murillo informó que las multas aplicadas van de 200 a las dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, entre 17 mil y 170 mil pesos.

Tomando en cuenta los recursos que manejan los partidos, estas cantidades no representan un golpe para sus finanzas y si comparamos el riesgo que implica continuar las campañas electorales están do tan cerca del semáforo rojo, la sanción antes mencionada debería ser ejemplar.

De acuerdo a datos obtenidos por este medio de comunicación todos los partidos políticos en Quintana Roo han sido sancionados por no respetar las medidas sanitarias contra el COVID-19, al sostener eventos masivos o incumplir con la sana distancia, factores que incrementan los contagios del virus.

Pino Murillo enfatizó que si bien no pueden suspender actos en la vía pública, está dentro de sus facultades sancionarlos al detectar más de 20 asistentes, lo cual estaría violando las normas establecidas para evitar los contagios de COVID-19 en las campañas.

Respecto a los eventos, indicó que deben ser con el 50 por ciento del aforo en lugares abiertos y con el 30 por ciento en lugares cerrados, además de realizar pruebas de antígenos cuando sean más de 150 asistentes.

Es importante mencionar que el regresar al calor rojo dentro del semáforo epidemiológico estatal representaría la suspensión de las campañas políticas, sin embargo, aunque durante los últimos días se han registrado más de 200 contagios por COVID-19, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín decidió dejar el color naranja.