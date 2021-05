¡Le sacó Mara a Janix!

Mara Lezama le sacó a enfrentarse con Issac Janix.

Aunque ayer estaba convocada por la Coparmex a un nuevo debate con el resto de los candidatos a la alcaldía se Benito Juárez, en la que pretende reelegirse, la abanderada del partido Morena simplemente no se presentó.

Y es que la alcaldesa que pretende la reelección, fue exhibida la noche del miércoles en el debate organizado por el Instituto Electoral de Quintana Roo, por el propio Janix, quien denunció que la abanderada había adquirido dos autos de lujo Mercedes Benz con valor de 2 millones de pesos, que adquirió, dijo, de la noche a la mañana.

En el debate transmitido por TV privada, se exhibió el lugar de Mara vacío.

La moderadora de Coparmex enfatizó que aunque la morenista Mara Lezama había confirmado su asistencia al debate organizado por los empresarios, simplemente, no acudió.

Y es que para este nuevo encuentro, Janix tenía preparada una nueva batería contra la morenista, a quien señaló de haber entregado en lo oscurito un contrato de basura por más de 300 millones de pesos a una empresa del líder moral del PVEM, Jorge Emilio González.

Reveló que también, en lo oscurito y en medio de la pandemia del coronavirus, se gastaron 84 millones de pesos en 2020 en la renta de camionetas.

“En donde nadie se enteró, y simplemente se erogó este dinero que en medio de una pandemia sabemos que importante era”, lamentó Janix Alanis.

Mara Lezama fue criticada por los empresarios, quienes señalaron que su ausencia muestra el interés que tiene en escucharlos

Durante el debate, que fue transmitido por el canal Cancún Channel y las redes sociales de Coparmex, los abanderados del resto de los partidos asistieron para presentar sus propuestas, y escuchar los cuestionamientos de los empresarios.

Denuncia penal

Cabe destacar que desde el miércoles por la noche, el abanderado de Fuerza Por México, Issac Janix, confirmó que presentó una denuncia penal contra Mara Lezama por enriquecimiento inexplicable, por la compra de los dos auto Mercedes Benz.

También le fue señalado a Lezama la compra de una casa de varios millones de pesos en el exclusivo desarrollo de Puerto Cancún, en la zona más exclusiva de la zona hotelera.

“A mi no me gusta que me llamen mentiroso”, dijo tajante Janix, “aquí están las facturas de dos vehículos Mercedes Benz que suman 2 millones de pesos, y que se obtuvieron de la noche a la mañana.

Te recomendamos: Confrontan candidatos propuestas y corrupción

“El que acusa tiene que presentar pruebas, y es por eso que el día de hoy, hace unas horas, presentamos una denuncia penal ante la fiscalía en contra de Mara Lezama, y mi compromiso es meterla y a ella y a Jorge Emilio González, quien es su patrón, a la cárcel. Aquí están las pruebas que se presentaron el día de hoy, así es como se combate la corrupción”, afirmó.

El líder de la Coparmex en Benito Juárez, Sergio León, criticó el desinterés de los candidatos que han rehuido a los debates organizados por ellos, pues demuestran el poco interés que demuestran quienes aspiran a ser servidores públicos y más en el caso de la reelección, por escuchar y atender los cuestionamientos de la sociedad.

Más notas de Quintana Roo