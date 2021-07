Un hombre, dedicado a la fotografía y video profesional, denunció que fue víctima del famoso “derecho de piso” en Isla Blanca, luego de que sujetos armados lo interceptaron cuando se encontraba dando un servicio en dicha zona, supuestamente le pidieron dinero a cambio de dejarlo trabajar libremente.

“Es increíble que hasta a nosotros como fotógrafos nos quieran también cobrar por brindar servicios, nunca pensé que a mi me iba a tocar. Fue la tarde del lunes 26 de julio cuando decidimos ir a Isla Blanca para hacer una sesión fotográfica con una pareja comprometida, pero al sacar nuestro equipo, notamos que alguien nos estaba vigilando”, señaló el afectado.

Miles de pesos en equipo fotográfico

Le quitan su equipo a fotógrafo en Isla Blanca por no pagar “derecho de piso”

Detalló que fue cuestión de minutos para que sujetos armados a bordo una camioneta se le acercara y le advirtieran que la única manera de que lo dejaran trabajar era pagando una cuota a dichos sujetos, pero él entabló un diálogo con los delincuentes, diciéndoles que apenas alcanza para la comida, pero estos no comprendieron y procedieron a quitarle todo su equipo.

“Me asusté y lo único que hice fue ser sincero con los sujetos, pero decidieron quitarme todo el equipo que llevé, una cámara Canon, una SONY, dos tripies, tres lámparas, un drone, pilas, un estabilizador, entre otras cosas, me advirtieron que no llamara a las autoridades, de lo contrario ellos iban a actuar de otra manera”, manifestó el hombre.

Enfatizó que tras estas amenazas, no reportó los hechos a las autoridades y decidió retirarse del lugar, diciéndole a los novios que ya no podía seguir brindado el servicio, pero él trataría de conseguir a otra persona que le capture las fotos; desde entonces el fotógrafo afirmó que dejará por un tiempo este trabajo.

Dice que no va a denunciar por temor

Le quitan su equipo a fotógrafo en Isla Blanca por no pagar “derecho de piso”

“No quiero meterme en problemas, pero recomiendo a los que laboran en este tipo de trabajos, no exponerse y tratar de no evidenciar todo el equipo, sino solo llevar lo necesario, este hecho no lo pretendo denunciar ante las autoridades, porque temo por mi vida, pero sí decirle a los colegas que tengan cuidado, Quintana Roo y México ya no es como antes”, concluyó mientras de sus ojos salían lágrimas de tristeza.

